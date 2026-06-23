Rosalía lanza indirecta sobre su ruptura con Rauw Alejandro en pleno concierto

La cantante Rosalía, conocida por éxitos como “Con altura” y “Bizcochito”, se encuentra en el ojo del huracán tras protagonizar una interacción con una fan en pleno concierto. ¿El motivo? Esta lanzó un comentario con respecto a una relación fallida que estuvo a punto de terminar el boda, lo cual desató especulaciones sobre una indirecta a su ex Rauw Alejandro.

Todo ocurrió durante la presentación que la española ofreció en Chicago, como parte de su gira “Lux” por territorio estadounidense. Allí, la artista aprovechó un interludio para interactuar con sus fans y entablar una conversación que pronto generó opiniones divididas.

Rosalía se encontraba a punto de continuar con su presentación cuando una imagen captó su atención: una fans vestida de novia mientras gritaba a todo pulmón.

El atuendo de la joven despertó la curiosidad de la cantante, quien logró leer el mensaje que su fanática incluyó en una pancarta: “Casi me caso con una perla”, se leía en el anuncio.

Luego de leer dicho mensaje en voz alta, Rosalía no pudo evitar hacer un comentario que propició los gritos y aplausos del público asistente: “Ay, si yo te contara…Me encantaría conocer tu historia, a ver si te puedo escuchar de lejos”, mencionó antes de interpretar en piano el tema “Sauvignon Blanc”.

Lejos de acabar, la interacción dio un giro que la tornó controversial al revelarse que el individuo sobre el que la fan hacía mención era de nacionalidad boricua, a lo que la estrella de la música cuestionó: “¿Has dicho lo que creo que has dicho?Ella ha dicho: es un boricua”.

Y es que la persona con la que Rosalía estuvo a punto de llegar al altar, Rauw Alejandro, también nació en Puerto Rico, en la ciudad de San Juan.

Para finalizar la interacción, Rosalía exclamó: “Gabriela, espero que en un futuro encuentres, si así lo deseas, a alguien que no sea una perla y con quien tengas la oportunidad de compartir como tu corazón desee”.

Rauw Alejandro reacciona al revuelo en redes sociales

El clip de Rosalía y su fan no tardó en hacerse presente en redes sociales y en oídos del boricual Rauw Alejandro, quien lanzó un críptico mensaje en X que muchos asociaron con su exnovia.

“Año 2046 siguen hablando de lo mismo y siguen inventando cosas“, ha escrito junto a un emoji riéndose.

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