Rosalía agradece comprensión de sus fans tras cancelar shows en Miami y Orlando

La cantante española Rosalía expresó su profundo agradecimiento hacia sus seguidores por las innumerables muestras de apoyo y la empatía demostrada luego de verse obligada a suspender sus recientes presentaciones en el estado de Florida.

La artista, que debió pausar momentáneamente su agenda debido a una inesperada situación en su entorno familiar, constató la fidelidad de una audiencia que priorizó su bienestar personal.

Durante su regreso a los escenarios en la ciudad de Boston, correspondiente al desarrollo de su aclamado “LUX Tour 2026”, la intérprete de éxitos mundiales no ocultó su vulnerabilidad y se dirigió directamente al público con un sincero mensaje de gratitud.

@rosaliafanlux #Rosalia explica en su concierto de #Boston la cancelación de sus conciertos de inicio de gira EEUU. Y es que al final es lo que ella dice: “la familia es lo primero”. @La Rosalia #luxtour ♬ sonido original – RosaliafanLux

Conmovida por la calidez del recibimiento, la cantante destacó lo crucial que ha sido el apoyo de la comunidad de fanáticos en estos días complejos.

“Gracias por entender que los seres queridos son lo primero. Cuando algo inesperado y doloroso te sucede, puede ser difícil seguir adelante”, confesó la catalana ante un auditorio repleto.

La suspensión afectó los conciertos programados originalmente a inicios de junio en el Kaseya Center de Miami y en el Kia Center de Orlando.

La empresa promotora Live Nation Florida había confirmado previamente el aplazamiento por una “emergencia familiar”, exhortando a los asistentes a conservar sus entradas, cuyas nuevas fechas de reprogramación se definirán próximamente.

Con esta reaparición, Rosalía reafirma la continuidad de su ambiciosa gira internacional, la cual contempla recorrer múltiples ciudades norteamericanas antes de desembarcar a mediados de julio en América Latina.

Sus seguidores celebran no solo la firmeza de su calidad artística, sino también la honestidad con la que maneja los momentos difíciles de su vida.

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