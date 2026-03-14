Rosalía pide disculpas: “No estoy en paz con lo que dije sobre Picasso”

Rosalía rectificó sus palabras y usó su plataforma de TikTok para pedir disculpas sobre su última postura sobre Pablo Picasso y su capacidad de separar “al artista de su obra”.

Después de las críticas recibidas, la artista quiso reivindicarse y matizar unas declaraciones de las que, según confiesa, no se siente orgullosa.

“Hace días que tengo ganas de hacer este vídeo. No me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso. No estoy en paz“, confesó la catalana en el vídeo.

La intérprete de “Motomami” admitió que su entorno le recomendó no alimentar la polémica, pero ella decidió contestar porque no estaba en paz.

El origen de la controversia

Todo comenzó durante una conversación sobre arte que Rosalía mantuvo con la escritora argentina Mariana Enriquez en un evento organizado por Spotify. En aquel momento, la cantante defendió su capacidad para disfrutar de la obra de un artista independientemente de su vida personal, usando al pintor malagueño como ejemplo.

“Nunca me ha molestado diferenciar al artista de la obra. Quizás a ese señor, si le hubiera conocido, no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero, ¿quién soy yo para juzgar?”, fueron sus palabras.

Estas declaraciones resonaron debido al perfil controvertido de Picasso. Según diversas publicaciones y testimonios, como el de su expareja Françoise Gilot, el pintor mantenía actitudes que hoy serían consideradas violencia de género.

Gilot lo describió como “muy cruel, sádico y despiadado” en una entrevista, y se le atribuyen relaciones con menores, como Marie-Thérèse Walter, a quien conoció cuando ella tenía 17 años.

Después de documentarse, según lo indicó la artista, reconoció que su falta de conocimiento la llevó a cometer un error.

“Es verdad que me he equivocado. Gracias por decírmelo. Voy a intentar aprender más. Es importante no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”, expresó.

Siguió: “Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato”. Más adelante, añadió: “Quiero pedir disculpas si hubo falta de sensibilidad por mi parte y esa falta de empatizar con esas mujeres y esos testimonios”.

Sobre el feminismo

La cantante no solo se refirió a la polémica con el pintor, también aprovechó para abordar las críticas que ha recibido desde el lanzamiento de su disco “LUX” sobre su posicionamiento feminista.

“Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo”, asegura, explicando que su silencio a menudo responde al miedo a no estar a la altura.

“Siento que me da miedo denominarme de según qué manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello”, confesó.

Reiteró que para ella, su postura es clara: “Para mí es obvia mi posición feminista. La forma en la que vivo, en la que escribo, en la que performeo, en la que canto, en la que hago música, en la que quiero… es muy feminista”.

Para finalizar, la cantante indicó: “Este vídeo no lo hago por los haters, lo hago para la gente que siempre está ahí”.

Mira el video de las declaraciones de Rosalía:

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