Lux Tour: Rosalía anuncia fechas y ciudades de su gira mundial en 2026

La cantante española Rosalía ya dio a conocer las fechas y sedes de Lux Tour, su gira de conciertos que recorrerá distintas ciudades de Canadá, Estados Unidos, América Latina y Europa en el 2026.

La Motomami realizó el anuncio de sus presentaciones por medio de sus redes sociales y su página web, habiendo confirmado, hasta el momento, un total de 42 fechas en los primeros nueve meses del año.

Su tour comenzará el 16 de marzo en la LDLC Arena de Lyon, Francia y concluirá el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, en la ciudad de San Juan.

Del 16 de marzo al 5 de mayo se presentará en Francia, Suiza, Italia, España Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y el Reino Unido, siendo ahí donde cerrará su gira por Europa con una fecha en el The O2 de Londres.

16 de marzo (Lyon, Francia)

18 y 20 de marzo (París, Francia)

22 de marzo (Zurich, Suiza)

25 de marzo (Milán, Italia)

30 de marzo (Madrid, España)

1, 3 y 4 de abril (Madrid, España)

8 y 9 de abril (Lisboa, Portugal)

13, 15, 17 y 18 de abril (Barcelona, España)

22 de abril (Amsterdam, Países Bajos)

27 de abril (Antwerp, Bélgica)

29 de abril (Colonia, Alemania)

1 de mayo (Berlín, Alemania)

5 de mayo (Londres, Reino Unido)

Tras su paso por Europa, en donde incluyó 4 fechas en Madrid y 4 más en Barcelona, Rosalía aterrizará en Estados Unidos con una gira de 10 conciertos y uno más en Canadá.

Su primer show en Estados Unidos será el 4 de junio en el Kaseya Center de Miami, Florida, seguido del 8 de junio en el Kia Center de Orlando.

Posteriormente se presentará:

11 de junio (Boston)

13 de junio (Toronto)

16 de junio (Nueva York)

20 de junio (Chicago)

23 de junio (Houston)

27 de junio (Las Vegas)

29 de junio (Los Ángeles)

3 de julio (San Diego)

6 de julio (Oakland)

El cierre de la gira de la reconocida intérprete ibérica se producirá en América Latina con una serie de conciertos en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico.

Su primera fecha la dará el 16 de julio en la Movistar Arena de Bogotá y la última será el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

16 de julio (Bogotá, Colombia)

24 y 25 de julio (Santiago, Chile)

1 y 2 de agosto (Buenos Aires, Argentina)

10 de agosto (Río de Janeiro, Brasil)

15 de agosto (Guadalajara, México)

19 de agosto (Monterrey, México)

24 y 25 de agosto (Ciudad de México, México)

3 de septiembre (San Juan, Puerto Rico)

A estas fechas iniciales podrían agregarse más en algunas de las ciudades ya anunciadas o en nuevos recintos.

El anuncio de Lux Tour 2026 causó gran expectación entre los seguidores de Rosalía, quienes ya están pendientes de la venta de boletos para formar parte de esta experiencia.

