Rosalía explica por qué se vistió de monja para la portada de su nuevo álbum

Rosalía reveló un nuevo detalle sobre Lux: por qué eligió vestirse de monja para la portada de su nuevo álbum, cuyo lanzamiento es este viernes.

En una entrevista con la Associated Press, la cantante española explicó que eligió usar un hábito de monja porque representa una búsqueda espiritual y una nueva etapa en su carrera musical. También porque siente que comparte su vocación de compromiso, en el caso de ella con la música.

“Al final, en una era que parece que no es la era de la fe, o de la certeza, o de la de la verdad, quizás es más necesario que nunca una fe, o una certeza, o una verdad”, dijo Rosalía a AP.

Esta explicación ocurre poco después de que Rosalía contara que Lux está inspirado en las mujeres santas.

“Me interesa mucho la mística femenina. El disco está inspirado en las mujeres santas de alrededor del mundo”, afirmó en un reciente encuentro con la prensa mexicana.

Lux es un proyecto profundamente inmersivo y conceptual, estructurado en cuatro movimientos que incluyen un total de 18 canciones, en su versión en físico, y 15 en digital.

El sonido del álbum se caracteriza por una paleta orquestal, fusionando elementos de pop, ópera y música clásica, grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason.

El álbum, en el que Rosalía figura como productora ejecutiva, tendrá canciones interpretada en trece idiomas, entre ellos español, latín, siciliano, árabe, ucraniano, alemán, inglés y japonés.

Lux incluye colaboraciones con artistas emblemáticos como Björk, Yves Tumor, Sílvia Pérez Cruz, Carminho, Estrella Morente y Yahritza, además de coros clásicos como la Escolanía de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana.

Lux llega más de tres años después de su exitoso álbum Motomami (2022).

