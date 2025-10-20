Rosalía confirma la llegada de ‘Lux’ para noviembre: Todo sobre la secuela de ‘Motomami’

La espera terminó para los millones de fans de Rosalía en todo el mundo. La aclamada cantante, compositora y productora española confirmó este lunes que ‘Lux’, la continuación de su revolucionario disco ‘Motomami’ (2022), llegará el próximo 7 de noviembre bajo el sello de Columbia Records.

El anuncio estuvo marcado por un evento tan singular como la propia artista. Rosalía apareció en la Gran Vía de Madrid para revelar en persona la portada oficial del álbum, una impactante fotografía que la muestra con un atuendo de monja sobre un fondo azul celeste.

Todo este viaje fue transmitido en vivo a través de TikTok e Instagram, aunque la transmisión de TikTok fue interrumpida, posiblemente debido a que la artista fue grabada conduciendo y fumando un cigarrillo, acciones que infringen las políticas de la plataforma.

¿Qué dijo Rosalía en el live?

“He esperado tanto este día, este momento, y por fin ha llegado”, expresó una emocionada Rosalía durante el directo. Para la felicidad de sus seguidores, las ediciones físicas de ‘Lux’ ya están a la venta en su página web oficial, incluyendo un paquete especial con una postal autografiada de edición limitada por 34,99 dólares.

La cuenta regresiva para ‘Lux’ ha estado repleta de pistas y misterio. Durante semanas, Rosalía ha estado compartiendo enigmáticos adelantos en sus redes sociales. El mes pasado, tuiteó una clave crucial: “LUX = AMOR”.

Recientemente, también compartió un video donde aparece escuchando una orquesta sinfónica con un rosario entre los dientes, una imagen poderosa que ha generado gran expectación. Además, una valla publicitaria en el icónico Times Square de Nueva York anunció el supuesto lanzamiento en noviembre, confirmando los rumores.

En una conversación con la publicación Highsnobiety, Rosalía reflexionó sobre el proceso creativo de este nuevo trabajo y su crecimiento personal. “He cambiado mucho, pero al mismo tiempo, sigo asimilando las mismas cosas”, declaró.

“Es como si todavía tuviera las mismas preguntas y el mismo deseo de responderlas. Sigo teniendo el mismo amor por el pasado y la misma curiosidad por el futuro” Rosalía

‘Lux’, que significa ‘Luz’ en latín, llega tras el rotundo éxito de ‘Motomami’, lanzado en marzo de 2022, que le valió a la artista el premio al Álbum del Año en la 23.ª edición de los Grammy Latinos. Con este galardón, Rosalía se convirtió en la primera mujer en la historia en ganar esta categoría dos veces, tras su victoria previa con ‘El Mal Querer’ en 2019.

Desde “Motomami”, la trayectoria de Rosalía ha continuado su imparable ascenso con colaboraciones junto a gigantes de la música como Björk, Lisa de Blackpink y Ralphie Choo, y el lanzamiento del EP colaborativo ‘RR’ (2023) junto a Rauw Alejandro, que incluyó éxitos como ‘Beso‘, ‘Vampiros’ y “Promesa”.

Con “Lux”, Rosalía se prepara para abrir un nuevo capítulo en su carrera, prometiendo una evolución artística que mantiene viva la esencia de su innovador espíritu.

Seguir leyendo: