Rosalía confiesa que su nuevo disco será totalmente diferente a ‘Motomami’

En una reciente entrevista con la revista ‘Elle’, Rosalía habló sobre su nuevo disco y, aunque no reveló nombre, adelantó que sonará diferente a su último proyecto ‘Motomami’.

Desde que irrumpió en la escena global con ‘El Malquerer’ (2018), Rosalía demostró que no hay límites para su creatividad. Con ese álbum, mezcló flamenco con beats urbanos y narrativas dramáticas, creando una obra maestra que le valió dos Grammy Latinos y la coronó como una revolucionaria del sonido español. Pero si algo define a la artista catalana, es su capacidad para sorprender.

En 2022, llegó ‘Motomami’, un terremoto musical que fusionó reggaetón, jazz, pop y electrónica con letras crudas y una estética cyberpunk. El disco no solo dominó las listas, sino que redefinió el pop experimental, ganando el Grammy al Mejor Álbum Alternativo. Ahora, tras tres años de silencio discográfico.

"El ritmo (de la industria musical) es muy rápido. Y el sacrificio, el precio a pagar, muy alto". Rosalía

Además, aseguró que está trabajando desde la introspección, lejos del ruido de la industria.

“Solo lo auténtico, lo que nace desde la convicción, es fértil para mi arte”, declaró para la revista. Este enfoque sugiere un giro hacia sonidos más oscuros y espirituales, con rumores que apuntan a influencias de jazz, rock y hasta piano clásico.

A diferencia del álbum anterior, para este proyecto Rosalía se decidió por la calma y comenzó a grabar en Mount Washington, además de eso, confesó que ha estado trabajando en canciones que compuso en su cama de su apartamento, cercano a Hollywood.

¿Qué más se sabe del proyecto?

El proyecto, provisionalmente titulado R4, ya genera expectación: ¿volverá a las raíces flamencas? ¿O explorará territorios aún más inesperados? Los fans especulan con colaboraciones con Frank Ocean, Charli XCX o incluso Sean Paul, lo que promete un cóctel sonoro impredecible.

Mientras prepara su nuevo álbum, la cantante no ha dejado de ser noticia: desde su impactante vestido de Balmain en la Met Gala 2025 hasta su posicionamiento sobre Palestina, Rosalía demuestra que su arte y su voz trascienden la música.

Una cosa es segura: sea lo que sea que traiga R4, no será más de lo mismo. Porque si algo ha enseñado Rosalía, es que reinventarse es su única constante.

