Rosalía y Emilio Sakraya pasean enamorados y se besan en público

Se despejaron las dudas sobre la vida amorosa de Rosalía.

Rosalía ha dejado claro que el amor vuelve a sonreírle, esta vez al lado del actor y cantante alemán Emilio Sakraya. Luego de semanas de rumores alimentados por imágenes en Los Ángeles y Berlín, la artista española fue captada besando al intérprete de Rheingold durante un paseo por las calles de Múnich, confirmando así que entre ellos hay algo más que una amistad.

La escena ocurrió el 24 de mayo, en un tranquilo rincón del barrio Fraunhofer, en el corazón de la ciudad bávara. A plena luz del día y sin ocultarse de los transeúntes, ambos se mostraron muy compenetrados: caminaron abrazados, intercambiaron sonrisas y protagonizaron un beso que dejó poco margen a la especulación. “La química era evidente”, comentan testigos del momento.

Rosalía y Emilio Sakraya en Munich, Alemania. pic.twitter.com/FptbYyWIlG — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) May 28, 2025

Luciendo estilos relajados y coordinados —ella con pantalones negros de pierna ancha, chaqueta a juego y bufanda, él con jeans holgados, gorro y gafas oscuras—, la pareja parecía disfrutar de una cita íntima pero sin pretensiones, a orillas del río Isar.

Si bien esta es la primera muestra pública de afecto entre ellos, no es la primera vez que se les ve juntos. En abril fueron fotografiados saliendo del restaurante Cipriani en Beverly Hills, aunque en aquella ocasión el acercamiento fue más discreto. Desde entonces, los avistamientos se volvieron frecuentes, incluyendo una visita conjunta a un gimnasio en Berlín.

¿Quién es Emilio Sakraya? Nacido en Berlín en 1996, de madre marroquí y padre serbio, comenzó su carrera actoral siendo niño. Se destacó por su papel como JC en la serie de Netflix Warrior Nun y más recientemente actuó junto a Anthony Hopkins en Those About to Die. Además, combina su faceta actoral con la música, lanzando en 2024 su álbum Blessings.

Con este nuevo romance, Rosalía parece haber encontrado un nuevo equilibrio tras su ruptura con Rauw Alejandro. Esta vez, en tierras alemanas, su corazón vuelve a latir con fuerza.

