De Rosalía a Lady Gaga: ¿Cuáles son los álbumes más esperados de 2025?

2025 promete ser un año de buenos lanzamientos musicales. Este año, artistas como The Weeknd, Rosalía, Lana Del Rey, Lady Gaga y A$AP Rocky tienen previsto lanzar nueva música.

The Weeknd lanzará Hurry Up Tomorrow, el sexto álbum de su carrera. El cantante canadiense tenía previsto lanzar el disco el viernes 25 de enero, pero decidió posponer el lanzamiento en solidaridad con las personas afectas por los incendios en Los Ángeles.

Ahora, el sexto álbum del cantante de “Blinding Lights” llegará el próximo el 31 de enero.

“Por respeto y preocupación por la gente del condado de Los Ángeles, estoy cancelando el concierto del Rose Bowl originalmente programado para el 25 de enero. Esta ciudad siempre ha sido una fuente de inspiración profunda para mí, y mis pensamientos están con todos los afectados durante este momento difícil. Mi objetivo sigue siendo apoyar la recuperación de estas comunidades y ayudar a su increíble gente en su reconstrucción”, informó The Weeknd en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Rosalía está trabajando en los últimos detalles de su cuarto disco, del que aún no se conocen muchos detalles solo que sus fans se refieren a él como “R4”.

Aunque el álbum de la cantante española aún no tiene fecha de estreno confirmada, Rosalía insinuó que su estreno será “temprano”.

The Right Person Will Stay de Lana del Rey se estrenará el 21 de mayo. La cantante estadounidense mantuvo por mucho tiempo en secreto los detalles del decimo tercer álbum de su carrera, en el que se cree abordará detalles de su relación con su esposo Jeremy Dufrene, con quien se casó el año pasado.

Se cree que el nuevo álbum de Lady Gaga podría llegar en la segunda mitad del año; sin embargo, la cantante de “Poker Face” aún no ha compartido detalles sobre el disco, al que sus fans se refieren como “LG7”.

Aunque Lady Gaga no ha confirmado nada, sus fans creen que incluirá el sencillo “Disease” y la colaboración con Bruno Mars en “Die With a Smile”.

Finalmente, el rapero A$AP Rocky, quien enfrenta 24 años de cárcel por disparar a un amigo, podría finalmente lanzar “Don’t Be Dumb”, su primer álbum desde “Testing” (2018).

