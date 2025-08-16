Rosalía rompe el silencio sobre el romance que mantuvo con Hunter Schafer

En medio de la expectativa que ha generado el próximo estreno de la nueva temporada de “Euphoria”, la cantante Rosalía, quien se unirá al elenco de la serie para su tercera entrega, ha concedido una entrevista en la que no solo se ha pronunciado sobre qué esperar de la producción, también rompió el silencio sobre el breve romance que mantuvo con Hunter Schafer en el 2019.

A poco más de un año de que la histrionisa que da vida a “Jules” en Euphoria confirmara los rumores de relación que se generaron en 2019, la española hizo frente a los cuestionamientos sobre su vida amorosa en una charla con la revista Elle.

“Cuando le pregunto a Rosalía si la experiencia (ser pareja de Hunter Schafer) la presionó para definir públicamente su sexualidad, queer o no, (la cantante) niega con la cabeza“, revela la periodista Suzy Exposito, editora de dicha entrevista.

Aunque confirmó la versión de su ex pareja, Rosalía se limitó a asegurar que para ella no es importante poner etiquetas a su persona, mucho menos cuando se trata de temas del amor.

“No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía“, dijo contundente y sin revelar más detalles al respecto.

Fue en el año 2024 cuando Hunter Schafer confirmó que sostuvo una relación amorosa con la intérprete de “Malamente” durante una entrevista para la revista GQ. De acuerdo con la joven, su romance duró aproximadamente cinco meses y aunque fue breve, ambas mantienen una buena amistad.

“Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: ‘¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!’. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así”, declaró a la revista haciendo mención de los hechos que en su momento apuntaron a un posible amorío entre ambas famosas.

Y es que además de ser captadas juntas en más de una ocasión protagonizando románticas muestras de cariño, otro de los detalles que echó ‘leña al fuego’ fue el lanzamiento del tema “Tuya”, en 2021. En sus letra, Rosalía hace mención de una mujer a quien el público no tardó en señalar como Schafer: “Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía”, se recita en la canción.

Seguir leyendo:

• Rosalía y Emilio Sakraya pasean enamorados y se besan en público

• Se difunden las primeras imágenes de Rosalía en la tercera temporada de la serie “Euphoria”

• Rosalía fue captada en una cita con un misterioso actor y desató rumores de romance