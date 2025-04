Rosalía fue captada en una cita con un misterioso actor y desató rumores de romance

Parece que Rosalía tiene un nuevo romance. Tras terminar su relación con Rauw Alejandro y su breve romance con Jeremy Allen White, Rosalía se había mantenido alejada de las citas hasta ahora, que fue vista con un misterioso actor.

De acuerdo con la revista ¡Hola!, la cantante española fue captada muy cariñosa con el actor alemán Emilio Sakraya en las calles de Beverly Hills, Los Ángeles.

Rosalía y el actor Emilio Sakraya han sido vistos juntos recientemente en Los Angeles. pic.twitter.com/kiHbYfV0e8 — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) April 12, 2025

En las imágenes se ve a Rosalía y Emilio Sakraya abrazados a las afueras el restaurante Cipriani mientras esperaban que les llevaran su auto, lo que desató una ola de rumores de romance en redes sociales.

Este sería su primer romance tras su breve relación con Jeremy Allen White durante el año pasado y tras su ruptura con Rauw Alejandro, en 2023, luego de tres años de relación.

¿Quién es Emilio Sakraya, el supuesto novio de Rosalía?

Emilio Sakraya es un cantante y actor alemán de 28 años. Comenzó su carrera como actor en 2008 con una participación en el filme Speed Racer, de las hermanas Wachowski.

También ha participado en películas como Warrior Nun (2020), Rheingold (2022), y la serie Those About to Die (2024).

Sakraya también es un talentoso artista marcial, practica karate desde muy joven y es cinturón negro.

¿Cuándo terminó la relación de Rosalía y Rauw Alejandro?

En julio de 2023, Rauw Alejandro y Rosalía anunciaron que habían terminado su relación luego de tres años de noviazgo y a pocos meses de haberse comprometido. En ese momento, no dieron motivos ni explicaciones, pero rápidamente los rumores empezaron a aparecer.

Tras la separación de los cantantes, surgió una ola de rumores que aseguraba que el puertorriqueño le había sido infiel a Rosalía con una fanática. El rumor escaló a tal punto que los artistas tuvieron que desmentir los comentarios.

El primero fue Raw Alejandro, quien compartió un comunicado en sus historias de Instagram, en el que explicó que su relación con Rosalía había terminado muchos meses antes de que se anunciara.

“Sí, hace meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, indicó tajante el puertorriqueño.

Rosalía también hizo lo mismo. La cantante española compartió un breve mensaje en sus historias de Instagram el que dejaba claro que el puertorriqueño no le había sido infiel.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió.

