Rosalía celebra dos años del lanzamiento de su álbum “Motomami”

El 18 de marzo de 2022 Rosalía lanzó su tercer álbum, titulado Motomami, que hasta el momento es el mayor éxito de su carrera. Ahora ella recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar la aceptación que sus millones de seguidores le dieron a esa producción, además de compartir un mensaje muy especial.

“Hola, hoy toca post serio con caption serio”, escribió la cantante. “HOY HACE 2 AÑOS QUE SALIÓ MOTOMAMI…puse el corazón, la mente, el alma, la voz, el cuerpo entero a este proyecto y lo recibisteis como se recibe al amor de tu vida en el aeropuerto después de que se haya tirado un par de años fuera ufff NUNCA DOY VUESTRO AMOR POR SENTADO gracias a eso pude hacer un tour por gran parte del mundo, que no es poca cosa🙏 A veces cuesta acordarse de pk uno hace lo que hace, porque no es fácil levantar proyectos, y hacer algo que los demás terminen escuchando, viendo, disfrutando y haciéndose suyo, porque literalmente MOTOMAMI NO ES MÍO, ES VUESTRO DESDE EL DÍA QUE SALIÓ“. ❤️

Mención aparte merece la colección de fotografías que Rosalía compartió, tomadas a lo largo de la promoción del álbum. Al respecto, comentó: “Madre mía, qué recuerdos buscando estas fotos!!! Son hechas a lo largo de los años que estaba preparando todo a ciegas porque una nunca sabe..y viéndolo en retrospectiva ahora es jebi!! eso se creó, eso pasó. Últimamente he tenido un poco de montaña rusa en mi vida como sabéis, pero como también sabéis soy una mujer que voy a muerte con todo lo que hago y tengo muchas ganas de hacer más música, más mundos, de meterme en más líos y de dar más“.🤲

En las imágenes destaca una en la que Rosalía muestra en su teléfono celular (a manera de comparativo) una escena del video de su canción “Con Altura” y la portada de un disco del cantante Elvis Crespo. En ese tiempo surgieron rumores acerca de que tenían una conexión familiar -lo cual no era cierto-, pero ambos se lo tomaron con mucho humor, y el cantante estadounidense dijo: “Yo me siento hermoso cuando me comparan con Rosalía, me parece muy simpático el hecho. Me lo disfruto. Cuando Rosalía y yo cantemos en un escenario vamos a ser virales”.

Rosalía no deja de agradecer a sus millones de seguidores por la aceptación que dan a sus producciones musicales; ella se ha tomado con calma la preparación de su próximo disco, cuyo concepto podría estar basado en el término de su relación con el cantante Rauw Alejandro. Hace algunos días la artista compartió una foto que muestra una pizarra con una serie de sentimientos y comportamientos escritos, lo cual refleja que ya ha comenzado el proceso de composición de las canciones.

pensando en que la última vez que vimos una pizarra en un post de rosalia tenía el nombre de motomami escondido… pic.twitter.com/6lrHcS2rP4 — despechaò (@makeupsaoko) March 14, 2024

