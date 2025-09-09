Rosalía protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein

Rosalía sorprendió al protagonizar la nueva campaña de ropa interior de Calvin Klein para la temporada otoño 2025, marcando un hito importante tanto en su carrera como en la historia de la icónica marca estadounidense.

Fotografiada por la reconocida Carlijn Jacobs, la campaña adopta una mezcla de sensualidad y una narrativa visual surrealista que complementa la fuerte presencia de la cantante española.

Con esta campaña, Rosalía se une a un listado exclusivo de celebridades globales que han sido imagen de Calvin Klein, como Kendall Jenner, Michael B. Jordan, Jeremy Allen White, Jungkook de BTS, Bad Bunny y Justin Bieber.

En las imágenes, Rosalía luce piezas clásicas y contemporáneas del catálogo de Calvin Klein, en la que destaca la colección Icon Cotton Modal, con tecnología de confección sin costuras, pretina Infinity Bond y cierres termosellados que garantizan comodidad y una silueta impecable.

La cantante también aparece con diseños de la línea Heritage Cotton, que rinde homenaje al icónico logo vintage de la marca, y con los nuevos Perfectly Fit, pensados para acompañar el movimiento diario sin perder soporte ni estilo.

La campaña resalta la esencia minimalista y elegante que caracteriza a Calvin Klein, pero con un aire fresco y renovado gracias a la interpretación de Rosalía.

La cantante confesó que la ropa interior de Calvin Klein ha sido un básico en su armario durante más de 15 años y describió esta colaboración como un “momento de cierre de ciclo”.

Además de su impacto visual, la campaña está acompañada por un tema inédito de Rosalía titulado “De madrugá”, que musicalizó la campaña. El tema no ha sido lanzado oficialmente y la primera vez que la cantante lo interpretó fue en 2019, durante la gira del disco El mal querer (2018).

