¿Qué colaboraciones incluirá Lux, el nuevo álbum de Rosalía?

El nuevo álbum de la cantante española fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica dirigida por Daníel Bjarnason en Londres y se divide en cuatro movimientos

Rosalía

Lux es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde Motomami (2022). Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Por  Ariany Brizuela

Esta semana, Rosalía sorprendió al anunciar que lanzará Lux, cuarto álbum de estudio. El nuevo trabajo discográfico de la cantante española verá la luz el próximo 7 de noviembre.

En un multitudinario evento en el centro de Madrid, la cantante de “Despechá” compartió con sus fans la portada de Lux, que contará con colaboraciones de artistas como Björk o Silvia Pérez Cruz.

Distribuido a través de Columbia Records, el nuevo álbum de Rosalía fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica dirigida por Daníel Bjarnason  en Londres y cuenta con colaboraciones de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

En total, Lux tendrá dieciocho canciones, ordenadas en cuatro “movimientos”. En el primero se podrá escuchar temas como “Sexo, Violencia y Llantas”, “Reliquia”, “Divinize”, “Porcelana” y “Mio Cristo”.

En el segundo movimiento estarán “Berghain” (cuya partitura fue difundida en redes sociales e interpretada por numerosos seguidores de la catalana), “La Perla”, “Mundo Nuevo” y “De Madrugá”, que la cantante usó en su campaña para Calvin Klein.

En el tercero están las canciones “Dios Es Un Stalker”, “La Yugular”, “Focu ‘ranni”, “Sauvignon Blanc” y “Jeanne”. Por último, en el cuarto movimiento están “Novia Robot”, “La Rumba Del Perdón”, “Memória” y “Magnolias”.

Rosalía también ejerció como productora ejecutiva del álbum, asegurando que este proyecto refleje una evolución personal y artística profunda.

Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde Motomami (2022), un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.

