¿Qué colaboraciones incluirá Lux, el nuevo álbum de Rosalía?

Esta semana, Rosalía sorprendió al anunciar que lanzará Lux, cuarto álbum de estudio. El nuevo trabajo discográfico de la cantante española verá la luz el próximo 7 de noviembre.

En un multitudinario evento en el centro de Madrid, la cantante de “Despechá” compartió con sus fans la portada de Lux, que contará con colaboraciones de artistas como Björk o Silvia Pérez Cruz.

Distribuido a través de Columbia Records, el nuevo álbum de Rosalía fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica dirigida por Daníel Bjarnason en Londres y cuenta con colaboraciones de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Escolanía de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza e Yves Tumor.

En total, Lux tendrá dieciocho canciones, ordenadas en cuatro “movimientos”. En el primero se podrá escuchar temas como “Sexo, Violencia y Llantas”, “Reliquia”, “Divinize”, “Porcelana” y “Mio Cristo”.

En el segundo movimiento estarán “Berghain” (cuya partitura fue difundida en redes sociales e interpretada por numerosos seguidores de la catalana), “La Perla”, “Mundo Nuevo” y “De Madrugá”, que la cantante usó en su campaña para Calvin Klein.

En el tercero están las canciones “Dios Es Un Stalker”, “La Yugular”, “Focu ‘ranni”, “Sauvignon Blanc” y “Jeanne”. Por último, en el cuarto movimiento están “Novia Robot”, “La Rumba Del Perdón”, “Memória” y “Magnolias”.

Rosalía también ejerció como productora ejecutiva del álbum, asegurando que este proyecto refleje una evolución personal y artística profunda.

Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde Motomami (2022), un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.

