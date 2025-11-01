Rosalía revela nuevos detalles de LUX, su nuevo álbum

Falta poco para escuchar LUX, el cuarto álbum de estudio de Rosalía. Esta semana, la cantante española lanzó “Berghain”, el primer sencillo del disco, cuyo lanzamiento será el príximo viernes.

Tras el primer adelanto de su nuevo álbum, Rosalía compartió algunos detalles sobre LUX en una reciente entrevista con el New York Times.

En la conversaron con el medio estadounidense, la cantante española reveló que LUX tendrá canciones interpretada en trece idiomas, entre ellos español, latín, siciliano, árabe, ucraniano, alemán, inglés y japonés.

Asimismo, Rosalía indicó que el álbum combina géneros como el flamenco, la ópera y el pop y se inspira en el misticismo femenino y figuras históricas como Hildegarda de Bingen.

Rosalía también explicó que el proceso creativo para LUX duró tres años y detalló que utilizó un método de composición basado en la curiosidad intelectual y la espontaneidad.

Entre las nuevas canciones reveladas están “Sexo, violencia y llantas”, “Dios es un stalker”, “Sauvignon Blanc”, “La rumba del perdón”, “La perla”, “Reliquia” y “Mio Cristo”.

Previo al lanzamiento de LUX, Rosalía ha celebrado listening parties en ciudades como México, Nueva York, Barcelona y Buenos Aires para compartir el álbum con sus seguidores.

Distribuido a través de Columbia Records, el nuevo álbum de Rosalía fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica dirigida por Daníel Bjarnason en Londres.

Este ambicioso trabajo discográfico se compone de 15 canciones en formato digital y 18 en vinilo.

Rosalía también ejerció como productora ejecutiva del álbum.

Lux llega más de tres años después de su exitoso álbum Motomami.

Este lanzamiento abre la puerta a una etapa nueva en la carrera de Rosalía, en la cual promete explorar sonidos más oscuros y experimentales, alejándose temporalmente de las raíces flamencas que la catapultaron a la fama mundial.

