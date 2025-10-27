Rosalía lanzó “Berghain”, el primer tema de Lux

Rosalía sorprendió con el lanzamiento de “Berghain”. Este lunes, la cantante española publicó el primer adelanto de Lux, su cuarto álbum de estudio.

A través de sus redes sociales, Rosalía informó que el tema y el video que lo acompaña ya estaba disponible en todas las plataformas de audio y video.

Este nuevo tema, junto a Björk e Yves Tumor, marca un paso innovador en la carrera de la artista, consolidando su estilo vanguardista y experimental.

“Berghain” toma su nombre del icónico club nocturno de Berlín, conocido por su ambiente underground y su música electrónica. La canción, que incluye versos en alemán, inglés y español, fusiona ritmos electrónicos con la característica voz única de Rosalía, creando una atmósfera envolvente.

El video del tema, dirigido por Nicolás Méndez, muestra a Rosalía interpretando distintas escenas cotidianas que se transforman en imágenes simbólicas cargadas de misticismo. La pieza audiovisual fue grabada entre Berlín y Barcelona

Este lanzamiento abre la puerta a una etapa nueva en la carrera de Rosalía, en la cual promete explorar sonidos más oscuros y experimentales, alejándose temporalmente de las raíces flamencas que la catapultaron a la fama mundial.

¿Cuándo se estrena Lux?

La semana pasada, Rosalía sorprendiera al anunciar que lanzará Lux, cuarto álbum de estudio, que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

En un multitudinario evento en el centro de Madrid, la cantante de “Despechá” compartió con sus fans la portada de Lux, que contará con colaboraciones de artistas como Björk o Silvia Pérez Cruz.

Distribuido a través de Columbia Records, el nuevo álbum de Rosalía fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica dirigida por Daníel Bjarnason en Londres.

Lux llega más de tres años después de su exitoso álbum Motomami. Este ambicioso trabajo discográfico se compone de 15 canciones en formato digital y 18 en vinilo.

Rosalía también ejerció como productora ejecutiva del álbum.

