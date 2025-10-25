Rosalía ofrecerá concierto para el lanzamiento de Lux

Rosalía celebrará el lanzamiento de Lux con un concierto. La cantante española ofrecerá un show en vivo en el marco de Los 40 Music Awards Santander por el estreno de su nuevo álbum.

El show se realizará el próximo 7 de noviembre en el recinto Roig Arena de Valencia, España, donde Rosalía interpretará en directo los temas de su nuevo disco.

En una entrevista con el programa Anda ya de Los 40, la cantante expresó su entusiasmo por presentar por primera vez en vivo Lux.

El anuncio llega pocos días después de que Rosalía sorprendiera al anunciar que lanzará Lux, cuarto álbum de estudio, que verá la luz el próximo 7 de noviembre.

En un multitudinario evento en el centro de Madrid, la cantante de “Despechá” compartió con sus fans la portada de Lux, que contará con colaboraciones de artistas como Björk o Silvia Pérez Cruz.

Distribuido a través de Columbia Records, el nuevo álbum de Rosalía fue grabado junto a la Orquesta Sinfónica dirigida por Daníel Bjarnason en Londres.

Lux llega más de tres años después de su exitoso álbum Motomami. Este ambicioso trabajo discográfico se compone de 15 canciones en formato digital y 18 en vinilo.

El álbum explora temáticas de la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, trazando un arco narrativo entre la ilusión y la pérdida, la fe y la individualidad, reafirmando así el carácter innovador y profundo de Rosalía en la música contemporánea.

Rosalía también ejerció como productora ejecutiva del álbum, asegurando que este proyecto refleje una evolución personal y artística profunda.

Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde Motomami (2022), un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.

