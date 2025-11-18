Rosalía debuta en el Top 10 de Billboard con Lux

Rosalía sigue conquistando con su nuevo álbum. Esta semana, la cantante española marcó un hito en su carrera al debutar en el top 10 de la lista Billboard 200 con Lux.

El disco de Rosalía, el cuarto de su carrera, se posicionó en el puesto número 4 del ranking musical, marcando la primera vez que la artista llega tan alto en la lista de los álbumes más vendidos de la semana en Estados Unidos.

Lux acumula 46,000 unidades equivalentes a álbumes, cifra que integra ventas físicas, descargas digitales y reproducciones en streaming, según datos de la revista Billboard. Este resultado supera con creces la entrada anterior de Rosalía en esta lista con Motomami (2022), que alcanzó el puesto número 33.

El nuevo álbum, lanzado el 7 de noviembre tras tres años de espera, contiene 18 canciones cantadas en 13 idiomas diferentes.

Desde su lanzamiento, Lux ha recibido elogios unánimes de la crítica, logrando una puntuación de 98 sobre 100 en Metacritic, donde ya se perfila como el mejor álbum de 2025.

El cuarto álbum de Rosalía y está inspirado en las mujeres santas, aseguró la cantante española.

“Me interesa mucho la mística femenina. El disco está inspirado en las mujeres santas de alrededor del mundo”, afirmó la cantante en un encuentro con la prensa mexicana.

Lux incluye colaboraciones con artistas emblemáticos como Björk, Yves Tumor, Sílvia Pérez Cruz, Carminho, Estrella Morente y Yahritza, además de coros clásicos como la Escolanía de Montserrat y el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana.

En la cima del Billboard 200 sigue dominando Taylor Swift con Life of a Showgirl, que se mantiene en el puesto número 1 por sexta semana consecutiva, seguida por Morgan Wallen y la banda sonora de la película surcoreana KPop Demon Hunters.

Con este logro, Rosalía consolida su posición como una de las artistas más influyentes y exitosas a nivel global, expandiendo los límites del pop con su propuesta innovadora y multicultural.

Seguir leyendo:

· Rosalía y ‘Lux’ baten el récord de reproducciones para un artista español en un día

· ¡El nuevo disco de Rosalía ‘Lux’ conquista a la crítica!

· Rosalía explica por qué se vistió de monja para la portada de su nuevo álbum