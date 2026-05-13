Ted Cruz define a AOC como un “parasito” y ella lo exhibe por vivir 23 años cobrando en el gobierno

Ted Cruz, senador por Texas, describió a Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), representante por Nueva York, como un “parasito” y ella de inmediato lo exhibió al señalar que lleva 23 años cobrando un salario gubernamental.

Durante varias semanas, el republicano de raíces cubanas ha sostenido una batalla verbal con la demócrata de ascendencia puertorriqueña.

Hace unos días, al participar en el podcast “It’s Open with Ilana Glazer”, la primera mujer más joven en ocupar un escaño en el Congreso mencionó que la acumulación de riqueza hasta cierto nivel “no es merecida”.

“No se puede ganar $1,000 millones de dólares. Simplemente no se puede ganar eso. Se puede obtener poder de mercado, se pueden infringir las normas, se pueden hacer todo tipo de cosas. Se pueden abusar de las leyes laborales, se puede pagar a la gente menos de lo que vale, pero no se puede ganar eso”, señaló poniendo en duda la legalidad de la estrategia o el esfuerzo de las personas con mayor capital amasado en Estados Unidos.

Alexandria Ocasio-Cortez encabeza a los demócratas más críticos de las políticas implementadas por la administración Trump. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Dicho comentario marcó la pauta para que, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, Ted Cruz arremetiera en contra de AOC reprochándolo su limitada visión sobre la posibilidad de alcanzar el éxito de manera legitima.

“Reconozco que, en su caso —dado que era camarera—, probablemente sea cierto, y no pretendo faltar al respeto a los camareros. Ser camarero es una profesión honorable, pero ella pasó de ser empleada del gobierno a una parásita que vive a costa de los contribuyentes”, mencionó.

En respuesta, la representante demócrata señaló sentirse decepcionada de escuchar a Cruz criticarla basándose en la manera sobre cómo llegó a ganarse la vida antes de abrirse camino en la política estadounidense.

“Él cree que, por tener un título de Harvard y no haber fregado nunca una mesa, eso lo hace mejor que alguien que sí ha tenido que trabajar para ganarse la vida. Me parece gracioso que lleve 23 años cobrando un sueldo del gobierno, pero tenga la osadía de criticar a alguien que proviene de una familia que tuvo que esforzarse mucho para salir adelante y ganarse su lugar aquí”, subrayó la congresista nacida en el Bronx.

Sigue leyendo:

• Ted Cruz prevé juicios políticos en contra de Donald Trump si los demócratas recuperan el Congreso

• Ted Cruz proyecta un posible desastre para los republicanos en las elecciones intermedias

• Alexandria Ocasio-Cortez gasta miles dólares de fondos de campaña para contratar a un psiquiatra, según reporte