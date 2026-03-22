Alexandria Ocasio-Cortez gasta miles dólares de fondos de campaña para contratar a un psiquiatra

Alexandria Ocasio-Cortez, representante por Nueva York, se ha puesto bajo la lupa de sus detractores al darse a conocer que gastó miles dólares de fondos de campaña para contratar a los servicios de “formación en liderazgo y consultoría” impartidos por un controversial psiquiatra.

De acuerdo con los registros de la Comisión Federal Electoral, la campaña de la demócrata de 36 años pagó más de $18,000 mil dólares para contratar a Brian Boyle, jefe de psiquiatría de Stella, una cadena de clínicas de salud mental especializada en ofrecer terapias fuera de lo convencional.

Aunque no está claro en qué consistieron las sesiones impartidas por el especialista ni quiénes participaron, por el apoyo que recibió la política de ascendencia puertorriqueña al doctor Boyle primero se le pagaron $11,550 dólares en marzo del año pasado.

Dos meses después, se le cubrieron otros $2,800 dólares; y en octubre le fueron entregados $4,375 dólares más para cerrar la transacción en $18,725 dólares.

El médico formado en Harvard se especializa en atender pacientes empleando métodos poco convencionales orientados a superar casos de depresión resistente al tratamiento, así como el denominado trastorno de estrés postraumático o bien la ansiedad.

La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez defiende que se aprueban algunas drogas alucinógenas para fines terapéuticos. (Crédito: Kyle Green / AP)

El punto controversial es que llega a echar mano de hidrocloruro de ketamina, anestésico de efecto rápido utilizado por veterinarios para tratar a caballos y que, en dosis bajas, también llega a suministrarle a seres humanos.

Sin embargo, algunos médicos advierten que continúa siendo un potente alucinógeno y su ingesta conlleva el riesgo de inducir psicosis en algunas personas.

En el caso de la demócrata Ocasio-Cortez, a lo largo de su trayectoria política ha demostrado ser partidaria de que se aprueban algunas drogas alucinógenas para fines terapéuticos, pues sostiene que ofrecen beneficios en ciertos casos.

De hecho, hace ya casi siete años, presentó una propuesta para permitirle al gobierno federal gastar dinero de los contribuyentes en el estudio del potencial médico de la psilocibina, el éxtasis y otras drogas para tratar enfermedades mentales.

Quienes se oponen a su visión probablemente exigirán en los próximos días ofrecer información más detallada sobre qué fue específicamente lo obtuvo del psiquiatra Brian Boyle.

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