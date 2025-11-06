Ted Cruz proyecta un posible desastre para los republicanos en las elecciones intermedias

El conservador Rafael Edward Cruz, senador por Texas, considera que, en caso de no actuar a tiempo, el Partido Republicano podría encaminarse hacia un desastre en las elecciones intermedias.

Aunque Donald Trump y los miembros más cercanos de su gabinete le restaron importancia a la derrota que sufrieron los republicanos, el martes por la noche sufrieron un golpe muy duro.

Y es que los demócratas lograron que su candidata Abigail Spanberger se convirtiera en gobernador de Virginia además de sumar 13 escaños a su mayoría en la Cámara de delegados del estado.

Asimismo, con el triunfo de Mikie Sherrill en la boleta prolongaron su dominio en Nueva Jersey, donde también conservaron tres escaños de la Corte Suprema de Pensilvania.

A esto debe sumarse que, en California, lograron la aprobación que les permite rediseñar los distritos congresionales para favorecer a su propio partido.

En pocas palabras, consiguieron meterse de lleno en la pelea para restarle poder a Donald Trump durante los años que le restan a su administración.

La visión de Ted Cruz parece ir en contra de la línea marcada por la Casa Blanca. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Al respecto, durante entrevista concedida a la cadena Fox News, Ted Cruz calificó el revés de su partido como una fuerte llamada de atención que debe atenderse a la brevedad antes de que se produzca una catástrofe.

“Fue un desastre, una aplastante derrota electoral. Los resultados en Nueva Jersey fueron desastrosos. Los resultados en Virginia fueron terribles. Los resultados en Nueva York… el camarada Mamdani es la cara del Partido Demócrata. Debería ser una señal de advertencia para los republicanos de todo el país“, señaló.

El senador nacido en Calgary, Canadá, además refirió que los demócratas están recaudando grandes sumas de dinero, lo cual les brindará más poder, mientras que algunos conservadores se están quedando de brazos cruzados.

“La izquierda está energizada. Están enojados. Los demócratas están recaudando más fondos que los republicanos en este momento, tres a uno, cuatro a uno.

Creo que de nuestro lado hay republicanos y personas sensatas en el centro, que me temo que se sienten felices o potencialmente complacientes. Eso es realmente peligroso.

Si eso sucede dentro de un año, nos enfrentamos a un desastre en las elecciones de mitad de mandato”, subrayó.

