Trump culpa a cierre de Gobierno por derrota republicana y líder del Senado lo contradice

Donald Trump advirtió este miércoles que el cierre de Gobierno, el más largo de la historia, está “matando” políticamente a los republicanos, tras la victoria de los demócratas en las elecciones locales.

Lo anterior tras la victoria del demócrata socialista Zohran Mamdani a la Alcaldía de Nueva York y de los demócratas en las elecciones a gobernador de Nueva Jersey y Virginia, por lo que Trump insistió en que los republicanos deben cambiar su enfoque o arriesgarse a sufrir nuevas pérdidas electorales.

El mandatario insistió en la necesidad de suprimir la obstrucción parlamentaria, la regla que impone un umbral de 60 votos en el Senado para aprobar normas clave, como el presupuesto que permitiría reabrir a la Administración federal.

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría de 53 escaños en el Senado, de manera que necesitan el voto de al menos siete demócratas.

El liderazgo republicano se opone a eliminar el filibusterismo por temor a que los demócratas ganen la mayoría en las elecciones de medio mandato de 2026 y aprovechen a su favor la falta del obstruccionismo parlamentaria.

Según la CNN, al concluir el desayuno muchos republicanos presentes dejaron claro que no se habían dejado convencer por los argumentos del presidente.

“No hay votos suficientes”, dijo el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune.

Thune refuta la acusación de Trump

Pese a pertenecer al mismo partido, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, restó importancia al vínculo entre el estancamiento actual de la financiación del gobierno y las victorias proyectadas de los demócratas en elecciones clave, discrepando del argumento del presidente Donald Trump .

Thune admitió ante CNN que el cierre del gobierno que duró semanas y los resultados de las elecciones “pueden estar relacionados de alguna manera”, pero agregó: “Creo que las elecciones iban a ser lo que tenían que ser”.

“Nadie gana”, dijo Thune mientras el cierre del gobierno batía el récord del más largo en la historia de Estados Unidos, y agregó: “Por eso necesitamos reabrir el gobierno”.

