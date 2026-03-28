Ted Cruz prevé juicios políticos en contra de Donald Trump si los demócratas recuperan el Congreso

Después de atestiguar las victorias que han conseguido los demócratas en las elecciones recientes, Ted Cruz, senador por Texas, vislumbra un panorama complicado para el presidente Donald Trump si esos triunfos se replican en los comicios de noviembre logrando recuperar el Congreso, pues eso muy probablemente implicaría juicios políticos en contra del conservador de 79 años.

Durante una entrevista concedida a Fox News Digital, el republicano nacido en Calgary, Canadá, describió el panorama adverso que se proyecta en el horizonte del Partido Republicano si pierden su liderazgo en la Cámara de Representantes y el Senado.

“Creo que estas elecciones de mitad de mandato son increíblemente trascendentales. Si los demócratas toman la Cámara, no se aprobará ninguna ley importante en los próximos dos años, y veremos al presidente sometido a juicio político una y otra vez.

Y, por cierto, no importará el motivo. Someterán al presidente Trump a juicio político simplemente porque lo odian, porque es Donald Trump. Veremos investigaciones que ataquen a la administración en todos los comités de la Cámara de Representantes si logran hacerse del control”, mencionó.

El senador republicano afirma que los demócratas odian a Donald Trump y tratarán de enjuiciarlo si logran controlar el Congreso (Crédito: Alex Brandon / AP)

Bajo la perspectiva de Cruz, la situación política del país se vería todavía más afectada en caso de que el partido en el poder no lograr conservar el control del Senado.

“Si los demócratas toman el control del Senado, se paralizaría casi por completo el proceso de confirmación de miembros del gabinete.

Creo que estos demócratas radicales dejarían los gabinetes vacíos, sin cubrir, en lugar de confirmar a los nominados del presidente Trump. Si los demócratas controlaran el Senado, paralizarían prácticamente todas las nominaciones judiciales. Chuck Schumer y los radicales son tan extremistas que, si consiguen la mayoría, harán todo lo posible por destruirlo todo“, enfatizó.

Lo señalamientos del legislador por Texas surgen en un momento delicado para la actual administración federal, pues después de un mes de bombardear a Irán, la idea de un triunfo en dicho conflicto bélico resulta incierta, en tanto que los precios de los combustibles han comenzado a dispararse incidiendo en el costo de los alimentos, situación que golpea de lleno a la economía de las familias estadounidenses quienes le recriminan a Donald Trump por sus promesas incumplidas de no participar en guerras, controlar a la inflación y encontrarle una solución adecuada al problema del fenómeno migratorio.

Es así como, los puntos citados podrían ser determinantes a la hora de votar en los comicios de noviembre.

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