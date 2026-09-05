Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 5 de septiembre

Ese Pérez, Gema Garoa, Flor Vigna, Memo Schutz y Cynthia Klitbo están en peligro de eliminación en “La Casa de los Famosos México”. La segunda placa quedó compuesta por cinco celebridades después de que Masad, líder de la semana, salvara a Yahir.

El influencer conservó su poder de salvación y se afianzó por el cantante, con quien ha tenido una relación cercana dentro del programa de telerrealidad. Sin Yahir, ahora, los votos se redefinen y sus fans se tienen que enfocar en otros famosos.

¿Cómo van las votaciones?

Según la encuesta de Vaya Vaya en Facebook, en el primer lugar está el conductor deportivo Memo Schutz con 22 %. De cerca se encuentra la actriz Cynthia Klitbo junto a Flor Vigna, ambas con 21 %.

En el tercer lugar también hay otro empate entre Gema Garoa y Ese Pérez con 18 % de apoyo del público.

A diferencia de la encuesta del día de ayer, Memo aumentó su popularidad, al igual que Flor Vigna, quien se había mantenido en las últimas posiciones; con esto, tanto Garoa como Ese Pérez están en peligro de ser expulsados de la competencia.

Encuesta de Vaya Vaya. Crédito: Vaya Vaya/Facebook.

La semana pasada, Garoa también estuvo en la placa de nominación y fue la última salvada. Fue nominada directamente por Masad, esto gracias al beneficio que le fue otorgado por ser el líder de la semana.

El influencer consideró que la actriz es una de las que menos contenido genera en la casa, opinión que comparte Mariana Ochoa, puesto que la semana pasada afirmó que Gema era solo “una cara bonita”.

Este domingo, finalmente, se conocerá el destino de los nominados y el nombre del sexto eliminado por votación de “La Casa de los Famosos México 4”.

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