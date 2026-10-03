La IA dispara las estafas cibernéticas: 9 de cada 10 estadounidenses fueron víctimas

Hay mensajes que llegan a un teléfono y parecen completamente normales: una oferta bancaria, una alerta de seguridad o una solicitud para actualizar una contraseña pueden no levantar sospechas. El problema es que, detrás de algunos de esos contactos, puede haber una estafa diseñada con información real de la víctima y herramientas capaces de imitar cada vez mejor la comunicación humana.

La inteligencia artificial está cambiando la forma en que operan los delincuentes digitales. Una nueva investigación de Consumer Reports, Aspen Digital y la Alianza Cibernética Global (GCA) encontró que 9 de cada 10 adultos estadounidenses encuestados habían enfrentado una estafa digital o un ciberataque.

“Nueve de cada diez estadounidenses han sido víctimas de una estafa o un ciberataque”, afirmó Phil Radford, presidente y director ejecutivo de Consumer Reports, en el reporte. “No se trata de una estadística, sino de prácticamente todos nuestros clientes”.

El estudio de Consumer Reports incluyó a casi 5,000 adultos en Estados Unidos entre marzo y abril. Además, 17% de los consumidores aseguró haber perdido dinero a causa de una vulneración de seguridad digital.

El avance de la IA agrega una nueva dimensión al problema. Expertos consultados por CBS News explicaron que estas herramientas permiten procesar información con mayor rapidez y utilizar datos personales para crear engaños más específicos.

“La gente tiene estereotipos sobre quiénes son víctimas de estafas, pero la verdad es que ahora le ocurre a todo el mundo, y la IA no hará más que acelerar este proceso”, advirtió Stacey Higginbotham, investigadora de ciberseguridad de Consumer Reports. “Creo que ni siquiera hemos visto el principio en cuanto a la cantidad y la calidad de las estafas que afectan a la gente”.

Los datos personales pueden convertirse en una herramienta para el fraude

Una filtración de datos puede dejar información personal circulando en manos de terceros. Con datos como una dirección, información financiera u otros detalles sobre una persona, un delincuente puede intentar construir un mensaje que parezca legítimo.

Antes, personalizar decenas de mensajes requería demasiado tiempo; ahora, la inteligencia artificial puede ayudar a automatizar buena parte de ese trabajo.

“La IA permite a los estafadores aprovechar mejor los datos personales que tienen sobre los consumidores y reduce el coste de llegar a aún más personas con esos mensajes personalizados”, explicó Higginbotham.

La investigadora añadió que aproximadamente una de cada cinco estafas incluye algún tipo de personalización. La proliferación de filtraciones de datos podría incrementar todavía más esa práctica.

Los engaños tampoco tienen que limitarse a un correo con faltas de ortografía o un enlace evidentemente sospechoso. Las herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar fraudes que utilizan tecnología deepfake, capaz de generar contenido falso con apariencia convincente.

“Antes de la IA, el esfuerzo necesario para personalizar algo era excesivo”, señala Colin Ferris, experto en ciberseguridad de Silverfort. “No se podían personalizar 50 mensajes de phishing; era demasiado trabajo”.

La autenticación de dos factores cobra mayor importancia

Ante este escenario, los especialistas recomiendan reforzar las cuentas digitales. La autenticación multifactor, incluida la autenticación de dos factores, puede añadir una barrera adicional cuando una contraseña termina comprometida.

Sin embargo, Brian Cute, presidente y director ejecutivo de la Alianza Cibernética Global (Global Cyber Alliance, GCA), señaló que las medidas individuales no resuelven por sí solas el problema.

“Por sí solas no pueden detener el abuso que proviene de la red a través de enrutamiento inseguro y nombres de dominio registrados con fines maliciosos”, afirmó Cute. “Para cerrar esas brechas se necesita la colaboración de la industria, el gobierno y la filantropía, y esa colaboración es tan esencial para una Internet más segura como cualquier contraseña o parche de seguridad”.

La regla de los 9 segundos puede ayudar

Frente a un mensaje inesperado, una de las recomendaciones más sencillas es no actuar de inmediato. La iniciativa Take9 propone esperar nueve segundos antes de hacer clic, descargar un archivo o responder a un correo o mensaje sospechoso.

Ese pequeño intervalo puede servir para revisar con mayor atención quién envió el mensaje y qué está solicitando. También permite evitar decisiones impulsivas cuando el contacto intenta generar urgencia, miedo o presión.

Las nuevas herramientas de inteligencia artificial pueden hacer que las estafas sean más convincentes, pero una pausa antes de actuar sigue siendo una defensa sencilla. Activar la autenticación de dos factores y desconfiar de solicitudes inesperadas de dinero, contraseñas o información personal también puede reducir la exposición ante este tipo de fraudes.

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