5 estados sin impuestos sobre las ventas en 2026: así lo sustituyen

Hay lugares en Estados Unidos donde el precio que ves en la etiqueta puede ser muy parecido al que finalmente pagas en caja. Para quienes buscan reducir sus gastos diarios, esa diferencia puede resultar especialmente atractiva; sin embargo, vivir en un estado sin impuesto general sobre las ventas no significa necesariamente tener una menor carga tributaria.

Los impuestos sobre las ventas son una fuente importante de ingresos para los gobiernos estatales y locales. De acuerdo con la Tax Foundation, generan en promedio alrededor de un tercio de los ingresos fiscales estatales y son utilizados para financiar servicios como educación, seguridad, bomberos y otras necesidades públicas.

En 2026, cinco estados no aplican un impuesto estatal general sobre las ventas: Alaska, Delaware, Montana, Nuevo Hampshire y Oregón. La ausencia de este cobro puede representar un ahorro al comprar ropa, muebles, electrónicos y otros productos, pero cada estado utiliza diferentes fuentes para financiar sus servicios públicos.

1. Alaska

Alaska no cobra un impuesto estatal general sobre las ventas. Sin embargo, los gobiernos locales sí tienen la facultad de establecer sus propios gravámenes.

La tasa local promedio es de 1.82%, aunque puede llegar hasta 7.85% dependiendo de la comunidad. El estado obtiene buena parte de sus ingresos de la extracción de petróleo y gas, actividades que representan cerca del 85% de sus ingresos estatales.

Otra ventaja es que Alaska tampoco tiene impuesto estatal sobre la renta. En materia de propiedad, algunas zonas tampoco aplican este gravamen.

2. Delaware

Delaware es uno de los casos más favorables para quienes buscan evitar el impuesto sobre las ventas. El estado no aplica este cobro ni a nivel estatal ni local.

La situación incluso ha generado competencia con Nueva Jersey, que redujo su impuesto sobre las ventas para determinados productos en negocios ubicados en el condado de Salem, cerca de la frontera con Delaware.

Además, Delaware tiene una tasa promedio de impuesto sobre la propiedad de apenas 0.41%, según datos de ATTOM. Una vivienda con un valor promedio de $512,245 dólares tendría una factura estimada de unos $2,081 dólares anuales.

3. Montana

Montana tampoco aplica un impuesto general sobre las ventas. Sin embargo, los visitantes y residentes que se hospeden en hoteles, moteles, ranchos, complejos turísticos o campamentos deben considerar un impuesto de alojamiento de 4%.

También pueden existir otros impuestos relacionados con determinados servicios, como el alquiler de vehículos.

Montana sí cobra impuesto estatal sobre la renta, con tasas progresivas que van de 4.70% a 5.90%. El impuesto promedio sobre la propiedad es de 0.72%; para una vivienda de $467,815 dólares, esto representa unos $3,384 dólares al año.

4. Nuevo Hampshire

Nuevo Hampshire no tiene impuesto estatal ni local general sobre las ventas. Tampoco aplica actualmente un impuesto sobre la renta a sus residentes, después de eliminar en 2025 el gravamen sobre intereses y dividendos.

Pero el estado depende considerablemente de los impuestos sobre la propiedad para financiar sus servicios. La tasa promedio es de 1.27%, una de las más elevadas del país. Para una vivienda con un valor promedio de $648,164 dólares, la factura anual podría rondar los $10,134 dólares.

5. Oregón

Oregón tampoco cobra un impuesto estatal general sobre las ventas. La excepción importante aparece al comprar ciertos vehículos fuera del estado. Los residentes que compren un vehículo nuevo fuera de Oregón pueden enfrentar un impuesto sobre el uso equivalente al 0.5% del precio minorista sujeto a impuestos.

El ahorro en las compras cotidianas, además, viene acompañado por un impuesto estatal sobre la renta individual que va de 4.75% a 9.9%. En cuanto a la propiedad, la tasa promedio es de 0.81%. Para una vivienda típica de $591,688 dólares, el impuesto anual puede alcanzar unos $4,807 dólares.

¿Realmente se paga menos impuestos?

La respuesta depende de las circunstancias de cada hogar. No pagar impuesto sobre las ventas puede representar una ventaja para quienes realizan muchas compras, pero el dinero que los gobiernos dejan de recaudar por esa vía debe obtenerse de otras fuentes.

Por eso, antes de considerar una mudanza, conviene revisar no solo el impuesto sobre las ventas. También hay que comparar el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la propiedad y otros cobros estatales o locales.

La diferencia puede ser considerable: ahorrar unos dólares cada vez que compras algo no necesariamente compensa una factura mucho mayor por la vivienda o por los ingresos. Si estás pensando en cambiar de estado, revisar la carga tributaria completa puede ayudarte a saber cuánto dinero realmente conservarías cada año.

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