¿A qué edad podrías ser rico? Estudio de la Reserva Federal da una idea

Llegar a tener una casa pagada, ahorros para la jubilación y dinero suficiente para vivir sin tantas preocupaciones es una meta para millones de familias en Estados Unidos. Sin embargo, acumular un patrimonio importante puede tomar décadas, y la edad parece ser un factor determinante para quienes buscan construir una mayor estabilidad financiera.

Los estadounidenses de 75 años o más encabezan actualmente la lista de los hogares con mayor patrimonio neto medio del país, de acuerdo con nuevos datos de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Este grupo reúne aproximadamente 18 millones de hogares, cuyo patrimonio neto medio alcanzó los $504,900 dólares en 2025.

El patrimonio neto incluye el valor de los activos, como viviendas, inversiones y ahorros, después de descontar las deudas pendientes. Aun así, los resultados muestran cómo la riqueza tiende a acumularse a lo largo de la vida, aunque no todas las familias logran beneficiarse de esa tendencia.

¿A qué edad puedes acumular un patrimonio considerable?

La Encuesta sobre Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal muestra que los hogares encabezados por personas de entre 65 y 74 años tenían un patrimonio neto medio de $431,300 dólares en 2025. Entre los estadounidenses de 55 a 64 años, la cifra fue de $411,900 dólares.

En los grupos más jóvenes, las cantidades son considerablemente menores. Las familias encabezadas por personas de entre 35 y 44 años registraron un patrimonio medio de $155,600 dólares, mientras que entre los menores de 35 años cayó a $33,000 dólares. Estos datos sugieren que acumular riqueza puede tomar varias décadas, pero no establecen una edad exacta.

Los mayores aumentaron su riqueza, pero los jóvenes retrocedieron

Entre 2022 y 2025, el patrimonio neto medio de los hogares encabezados por personas de 75 años o más pasó de $367,300 a $504,900 dólares. En cambio, el de los menores de 35 años disminuyó un 23%, hasta situarse en $33,000 dólares.

Uno de los factores que ayudó a impulsar la riqueza de muchos estadounidenses fue el mercado bursátil. El índice S&P 500 avanzó aproximadamente un 78% entre finales de 2022 y 2025, favoreciendo a quienes tenían inversiones en acciones y cuentas para la jubilación.

Fidelity Investments también registró un récord de 769,000 cuentas de planes 401(k) con al menos $1 millón de dólares durante el segundo trimestre, impulsado por el buen desempeño del mercado y las contribuciones de los trabajadores.

Sin embargo, el crecimiento no benefició a todos por igual. El patrimonio neto medio del 10% más rico de las familias aumentó un 31% entre 2022 y 2025, hasta alcanzar los $3.6 millones de dólares.

Las deudas también dificultan acumular riqueza

La encuesta de la Fed encontró que aproximadamente el 20% de los hogares estadounidenses tenía pagos atrasados en alguna obligación financiera durante 2025. Esto representa un aumento de siete puntos porcentuales respecto a 2022.

“Las familias tenían más probabilidades de estar atrasadas en sus obligaciones financieras que en cualquier otro momento desde la encuesta de 2010”, señaló la Reserva Federal al presentar los datos.

Además, cerca de una de cada 12 familias destinaba alrededor del 40% o más de sus ingresos al pago de deudas, la proporción más alta en al menos 12 años.

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