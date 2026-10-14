COLA del Seguro Social es del 3.6% para 2027

Llegó la fecha esperada por millones de beneficiarios del Seguro Social, ya que se dio a conocer cuánto aumentarán los pagos de los programas de jubilación y discapacidad el 2027.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunció un ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6% para 2027. El incremento elevará, en promedio, las prestaciones de jubilación en $75 dólares mensuales.

Cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán el aumento a partir de enero, mientras que los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) con el nuevo ajuste comenzarán el 31 de diciembre de 2026.

¿Cuánto dinero extra recibirás del Seguro Social en 2027?

El aumento depende del beneficio mensual que recibe cada persona. Para calcular una estimación, multiplica tu pago actual por 0.036; esa cantidad será el incremento aproximado antes de considerar posibles deducciones.

Por ejemplo, si actualmente recibes $1,500 dólares mensuales, el aumento sería de $54 dólares. Tu beneficio pasaría a $1,554 dólares al mes, siempre que no haya otras modificaciones que afecten el pago final.

La SSA informó que el ajuste alcanzará a unos 76 millones de estadounidenses que reciben beneficios del Seguro Social y del SSI. Algunas personas cobran ambos programas, por lo que las cifras de beneficiarios no deben sumarse como si correspondieran necesariamente a personas diferentes.

¿Cuándo llegará el aumento del COLA?

Los beneficiarios del Seguro Social comenzarán a recibir sus pagos ajustados en enero de 2027. Para las personas inscritas en el SSI, el nuevo monto estará disponible desde el 31 de diciembre de 2026.

No tendrás que solicitar el aumento por separado. El ajuste se aplica automáticamente a los beneficios correspondientes.

La agencia enviará en diciembre una notificación por correo postal a quienes no hayan elegido recibir sus comunicaciones electrónicamente. Quienes tengan una cuenta personal de my Social Security podrán consultar su aviso en línea desde finales de noviembre, hasta tres semanas antes de recibir la carta.

Si quieres revisar tu información por internet, puedes crear una cuenta en el sitio oficial. Para recibir avisos electrónicos y consultar el documento del COLA en línea, debes completar la inscripción antes del 18 de noviembre.

El aumento podría ser menor después de pagar Medicare

Aunque el ajuste del 3.6% representa más dinero en el beneficio mensual, no significa que todos los jubilados recibirán esa cantidad íntegra en su cuenta bancaria. Las primas de Medicare pueden descontarse directamente de los pagos del Seguro Social. Por eso, si el costo de la cobertura médica aumenta en 2027, parte del incremento podría destinarse a cubrir esa diferencia.

La SSA indicó que la información sobre las primas de Medicare para 2027 estará disponible a través del Centro de Mensajes de my Social Security desde finales de noviembre.

¿Cómo se calcula el aumento del Seguro Social?

La ley vincula el COLA anual con la variación del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W), elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).

Este indicador mide los cambios en los precios de una canasta de bienes y servicios. Su evolución sirve para determinar cuánto deben ajustarse las prestaciones para responder a la inflación.

Sin embargo, algunas organizaciones que defienden a los adultos mayores consideran que el cálculo no refleja por completo los gastos de esta población, especialmente cuando la atención médica aumenta más rápido que otros productos y servicios.

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