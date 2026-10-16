¿Cuánto tiempo le queda al Seguro Social? Su director responde

La posibilidad de que millones de jubilados estadounidenses pierdan parte de sus ingresos en el futuro mantiene la preocupación sobre uno de los programas más importantes para la economía de los adultos mayores. Aunque las advertencias sobre sus reservas financieras han generado dudas, el máximo responsable de la institución asegura que el Seguro Social tiene futuro y seguirá siendo una fuente de apoyo para las próximas generaciones.

Frank Bisignano, comisionado de la Administración del Seguro Social (SSA), defendió la continuidad del programa durante una entrevista en “Squawk on the Street” por el canal CNBC.

“Este es un largo camino. Tiene 90 años. Seguirá vigente otros 90 años“, afirmó en el programa de NCBC. También recordó que “el presidente prometió proteger y preservar [el Seguro Social] y eso es lo que estamos haciendo”.

¿Cuánto tiempo le queda al Seguro Social?

Las declaraciones de Bisignano llegan mientras persisten las dudas sobre la capacidad del programa para mantener sus pagos completos en las próximas décadas. El informe anual de los administradores del Seguro Social advirtió que el fondo fiduciario que respalda las prestaciones podría agotarse en aproximadamente seis años, lo que obligaría a tomar medidas para cubrir el déficit.

Si las reservas se agotan y no se aprueba una solución, los ingresos disponibles para financiar las prestaciones podrían cubrir solo una parte de los pagos prometidos. Las proyecciones citadas contemplan una reducción generalizada del 22%, aunque el resultado dependerá de las decisiones que se tomen para fortalecer las finanzas del programa.

Durante la entrevista, Bisignano también fue cuestionado sobre la posibilidad de aumentar la edad de jubilación completa como una medida para mejorar la situación financiera del Seguro Social.

“Siempre habrá preguntas”, respondió el comisionado, sin dar más detalles sobre si esa modificación vaya a implementarse.

El aumento del Seguro Social para 2027

En paralelo al debate sobre el futuro del programa, la Administración del Seguro Social anunció un ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6% para 2027. El incremento se aplicará a los pagos mensuales a partir de enero y busca ayudar a los beneficiarios a afrontar el encarecimiento de los bienes y servicios.

El aumento superó las previsiones anteriores debido al repunte de la inflación registrado en septiembre. También quedó por encima de la estimación que los administradores habían contemplado en su informe anual, una diferencia que podría influir en los cálculos sobre la evolución financiera del programa.

Sin embargo, el incremento anunciado no significa que todos los jubilados recibirán exactamente la misma cantidad adicional. El aumento en dólares dependerá del monto que cada persona cobre actualmente y los pagos netos también pueden verse afectados por deducciones, como las primas de Medicare.

¿Está en riesgo el dinero de los jubilados?

El posible agotamiento del fondo fiduciario no significa necesariamente que el Seguro Social vaya a desaparecer. El programa recibe ingresos de distintas fuentes, incluidos los impuestos sobre la nómina, por lo que el escenario previsto contempla dificultades para cubrir la totalidad de las prestaciones, no la eliminación automática de todos los pagos.

El Congreso podría aprobar cambios para reducir el déficit, aunque las alternativas implican decisiones políticas y económicas importantes. Entre las propuestas que suelen debatirse están modificar los impuestos destinados al programa, ajustar determinadas prestaciones o cambiar las condiciones de jubilación.

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