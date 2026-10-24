¿Qué es el PIA del Seguro Social y cómo afectan tus beneficios de jubilación?

Planear la jubilación en Estados Unidos implica tomar decisiones que pueden marcar una diferencia importante en la estabilidad económica de los próximos años. Para muchos de los trabajadores latinos recién llegados al país, es primordial conocer los términos que utiliza la Administración del Seguro Social (SSA) para entender mejor cuánto dinero podrían recibir cada mes y qué factores influyen en esa cantidad. Uno de los conceptos que conviene conocer es el PIA, una cifra clave para determinar los beneficios de jubilación.

¿Qué significa PIA en el Seguro Social?

El monto de Seguro Primario (PIA) es la cantidad que la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza como referencia para calcular los beneficios de un trabajador cuando alcanza su edad plena de jubilación. Su valor depende principalmente de los ingresos registrados durante la vida laboral y de una fórmula establecida por la agencia.

Antes de calcular este monto, la SSA verifica que el solicitante cumpla los requisitos para recibir prestaciones. Por lo general, los trabajadores necesitan acumular 40 créditos laborales, aunque las personas más jóvenes pueden calificar para beneficios por discapacidad con menos créditos, dependiendo de su edad y situación.

¿Cómo se calcula el PIA?

El primer paso consiste en revisar los ingresos del trabajador. La SSA toma en cuenta sus 35 años de mayores ganancias, ajustados para reflejar los cambios en los salarios nacionales a lo largo del tiempo. Con esos datos calcula el ingreso mensual promedio indexado (AIME).

Después, la agencia aplica una fórmula progresiva que utiliza tres porcentajes sobre distintas partes del AIME. Los puntos de inflexión determinan qué porcentaje se aplica a cada tramo de ingresos. Para 2027, los puntos de inflexión indicados para este cálculo son $1,340 y $8,077 dólares mensuales.

La fórmula contempla:

El 90% de los primeros $1,340 dólares del AIME .

. El 32% de la cantidad que supere los $1,340 dólares, hasta llegar a $8,077 dólares .

. El 15% de cualquier cantidad que exceda los $8,077 dólares.

La suma de estos componentes permite establecer el PIA antes de aplicar los ajustes que correspondan. Por eso, dos personas con historiales laborales diferentes pueden recibir beneficios distintos, incluso si ambas se jubilan a la misma edad.

¿Qué ocurre si te jubilas antes de tiempo?

La edad a la que comienzas a cobrar también influye en el dinero que recibes. Aunque es posible solicitar la jubilación desde los 62 años, hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación implica una reducción de los pagos mensuales.

Para las personas nacidas entre 1954 y 1960, la edad plena de jubilación (FRA) aumenta gradualmente de 66 a 67 años, según el año de nacimiento. Si solicitas los beneficios antes de llegar a esa edad, la SSA aplica una reducción calculada en función de los meses de anticipación.

Esperar puede permitirte obtener una prestación mensual más alta, pero la decisión depende de tus necesidades económicas, tus ingresos, tu salud y tus planes personales. Por eso, conviene comparar distintos escenarios antes de elegir cuándo presentar la solicitud.

Cómo consultar cuánto dinero podrías recibir

La herramienta digital My Social Security permite consultar tu historial de ingresos y revisar estimaciones de tus futuros beneficios. Esta información puede ayudarte a detectar posibles errores en tus registros y a evaluar cómo cambiaría tu prestación si solicitas la jubilación a diferentes edades.

También puedes comunicarte directamente con la SSA para resolver dudas sobre los requisitos, el cálculo de tus beneficios y los ajustes aplicables a tu caso.

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