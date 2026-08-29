Cómo afecta al Seguro Social que el número de trabajadores por jubilado esté en mínimo histórico

El Seguro Social enfrenta una presión que puede sentirse directamente en el bolsillo de los jubilados: cada vez hay menos trabajadores sosteniendo a cada beneficiario. En 2025, la relación cayó a solo 3 trabajadores por cada persona que recibía beneficios de jubilación o supervivencia, el nivel más bajo registrado. ¿Qué significa esto para los cheques y qué pueden hacer los futuros jubilados para prepararse?

Solo para que tengas una referencia del impacto que esto tiene en la seguridad social: en 1955, había aproximadamente 8.8 trabajadores cotizando al Seguro Social por cada persona que recibía beneficios. Al haber menos trabajadores activos que paguen impuestos, menos dinero hay para mantener los pagos a jubilados y discapacitados.

El cambio está relacionado principalmente con el envejecimiento de la población y la jubilación de millones de integrantes de la generación del baby boom, quienes durante décadas formaron una parte importante de la fuerza laboral y pagaron impuestos sobre la nómina para financiar el Seguro Social.

Ahora, una gran parte de esa generación recibe beneficios, mientras las generaciones posteriores son más pequeñas debido a las menores tasas de natalidad, lo que significa que hay menos trabajadores disponibles para reemplazar a quienes se jubilan y mantener el flujo de ingresos que necesita el programa.

Los datos recientes muestran con claridad esa transformación: entre 2020 y 2024, la población de 65 años o más aumentó 13%, mientras que la población en edad de trabajar apenas creció 1.4%. Además, el Informe de los Fideicomisarios de 2026 señaló que las proyecciones de una menor natalidad fueron la principal razón por la que las perspectivas financieras de largo plazo del Seguro Social empeoraron frente al año anterior.

El Seguro Social ya está recurriendo a sus reservas

El sistema funciona principalmente con los impuestos sobre la nómina que pagan los trabajadores actuales, cuyos ingresos ayudan a financiar las prestaciones de quienes ya reciben beneficios. Cuando la recaudación no alcanza para cubrir todos los pagos, el programa puede utilizar las reservas acumuladas en su fondo fiduciario para cubrir la diferencia.

Eso ya está sucediendo: durante 2025, el fondo fiduciario de jubilación recibió aproximadamente $1.25 billones de dólares, pero desembolsó cerca de $1.45 billones de dólares, dejando una diferencia de unos $200,000 millones de dólares que tuvo que salir de las reservas.

Por ahora, ese fondo funciona como un colchón financiero, pero cada año en que los gastos superan los ingresos, reduce los recursos disponibles para el futuro, y ahí es donde la disminución de trabajadores por jubilado se convierte en una preocupación cada vez mayor.

¿Qué pasaría si se agotan las reservas?

Las proyecciones del Informe de los Fideicomisarios de 2026 sitúan a finales de 2032 como el momento en que podrían agotarse las reservas del fondo fiduciario de jubilación, aunque eso no significaría que el Seguro Social dejaría de pagar beneficios o que los cheques desaparecerían de inmediato.

El programa seguiría recibiendo impuestos sobre la nómina de los trabajadores, pero esos ingresos serían suficientes para cubrir aproximadamente el 78% de las prestaciones previstas bajo la ley actual, lo que dejaría un déficit cercano al 22%.

Para un jubilado que recibe el beneficio mensual promedio de unos $2,086 dólares, una reducción de 22% representaría aproximadamente $459 dólares menos cada mes, o cerca de $5,500 dólares menos durante un año. Sin embargo, esta cifra representa un escenario proyectado y no un recorte que haya sido aprobado por el Congreso.

Esperar podría hacer más costosa la solución

Los legisladores todavía cuentan con diferentes alternativas para fortalecer el Seguro Social, desde aumentar los ingresos mediante los impuestos sobre la nómina hasta modificar los beneficios, o incluso combinar ambas estrategias; el problema es que las medidas necesarias podrían ser mayores cuanto más se retrase una reforma.

Según el Informe de los Fideicomisarios de 2026, si el déficit se solucionara en 2026 únicamente mediante impuestos sobre la nómina, la tasa combinada que pagan trabajadores y empleadores tendría que aumentar de 12.4% a aproximadamente 16.7%. Si la decisión se aplazara hasta 2034, esa tasa tendría que subir hasta alrededor de 17.3%.

Una solución basada exclusivamente en recortes de beneficios también sería más severa con el paso del tiempo: actuar en 2026 requeriría una reducción aproximada de 25.2%, mientras que esperar hasta 2034 elevaría el recorte necesario a cerca de 28.5%.

¿Deberías pedir el Seguro Social a los 62 años?

La preocupación por un posible recorte futuro no debería ser, por sí sola, una razón para reclamar los beneficios a los 62 años, porque comenzar a recibirlos antes no garantiza que el cheque quede protegido frente a una eventual reducción general; la decisión debería considerar tus ahorros, tus gastos, tus ingresos y las necesidades de tu hogar durante la jubilación.

Una manera más prudente de prepararte consiste en calcular cómo funcionaría tu presupuesto con un beneficio menor al esperado. Si tu estado de cuenta indica que podrías recibir $2,200 dólares mensuales al alcanzar la edad plena de jubilación, por ejemplo, podrías hacer tus cuentas utilizando aproximadamente $1,760 dólares; si ese escenario resulta demasiado ajustado, tendrás una referencia más concreta de cuánto ahorro adicional podrías necesitar.

El Seguro Social no está destinado a desaparecer simplemente porque sus reservas puedan agotarse en el futuro; seguirá recibiendo dinero de los trabajadores, pero la diferencia entre los ingresos y los beneficios será cada vez más difícil de manejar si no hay cambios.

También te puede interesar: