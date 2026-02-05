Seguro Social: cómo saber si debes pagar impuestos de tus beneficios del 2025

Para muchas personas, jubilarse significa dejar atrás no solo el trabajo, sino también la preocupación por los impuestos. Sin embargo, cuando se trata del Seguro Social, esa idea no siempre coincide con la realidad. En 2025, millones de beneficiarios deberán revisar con atención si sus pagos mensuales están sujetos a impuestos federales. La respuesta depende de varios factores y conocerlos puede evitar sorpresas desagradables o incluso ayudarte a recuperar dinero.

En diciembre, el Seguro Social entregó pagos a más de 74 millones de personas, con un desembolso aproximado de $135,000 millones de dólares. Desde 1984, quienes superan ciertos niveles de ingresos pueden estar obligados a pagar impuestos sobre una parte de esos beneficios. La edad, el estado civil y los ingresos adicionales juegan un papel clave en esta evaluación.

Cómo determinar si tus beneficios del Seguro Social son gravables

El primer paso consiste en revisar si una parte de tus ingresos supera el monto base establecido por el IRS. Para ello, se toma el 50% de tus beneficios del Seguro Social y se suma a cualquier otro ingreso que hayas recibido durante 2025. Si el total rebasa el límite correspondiente a tu situación fiscal, podrías tener que pagar impuestos.

Los montos base son claros. Para personas solteras, jefes de hogar o viudos calificados, el límite es de $25,000 dólares. El mismo monto aplica si estás casado y declaras por separado, siempre que hayas vivido separado de tu cónyuge todo el año. Para parejas casadas que presentan una declaración conjunta, el umbral sube a $32,000 dólares. En cambio, si estás casado, declaras por separado y viviste con tu cónyuge en algún momento del año, el monto base es cero.

Los ingresos adicionales incluyen salarios, trabajo por cuenta propia, intereses y dividendos. Si superas el límite, la Administración del Seguro Social (SSA) permite retener impuestos directamente de tus pagos mensuales para evitar una deuda elevada al presentar la declaración.

Ingreso bruto y combinado: dos claves para saber si debes declarar

Otra forma de saber si debes presentar impuestos es revisar tu ingreso bruto, es decir, tus ganancias totales antes de impuestos. Para 2025, debes presentar declaración si eres soltero, tienes al menos 65 años y tu ingreso supera los $14,700 dólares. En declaraciones conjuntas, el límite es de $28,700 dólares si ambos cónyuges tienen 65 años o más, y de $27,300 dólares si uno es menor de esa edad.

También existe el concepto de ingreso combinado, que suma el ingreso bruto ajustado, los intereses no gravables y el 50% de los beneficios del Seguro Social. Según la SSA, si eres soltero y tu ingreso combinado está entre $25,000 y $34,000 dólares, podrías pagar impuestos sobre hasta el 50% de tus beneficios. Si supera los $34,000 dólares, el porcentaje gravable puede llegar al 85%.

Para declaraciones conjuntas, los rangos son de $32,000 a $44,000 dólares para tributar hasta el 50%, y más de $44,000 dólares para llegar hasta el 85%. Si estás casado y declaras por separado, las reglas suelen ser menos favorables.

La parte gravable de tus beneficios se reporta en la línea 6b del Formulario 1040 o 1040-SR.

Por qué conviene declarar aunque no sea obligatorio

Incluso si no estás obligado a presentar declaración, hacerlo puede beneficiarte. Si te retuvieron impuestos o realizaste pagos estimados, podrías tener derecho a un reembolso. No presentar la declaración significa perder ese dinero.

Además, podrías calificar para créditos fiscales como el crédito por ingreso del trabajo, el crédito por hijos o el crédito por cuidado de dependientes. El crédito por ingreso del trabajo es reembolsable, incluso si no debes impuestos.

Dónde consultar el monto de tus beneficios de 2025

La SSA envía cada año el formulario SSA-1099, donde se detallan los beneficios recibidos. Estos documentos suelen llegar antes de que termine enero. Si no lo recibes, puedes descargarlo desde tu cuenta en línea My Social Security.

