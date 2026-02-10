OpenAI prueba anuncios en la versión gratuita de ChatGPT: cómo te afecta

El uso de la inteligencia artificial está cambiando rápido y ChatGPT no es la excepción. Ahora, quienes utilizan la versión gratuita de esta popular herramienta comenzarán a notar un cambio importante. OpenAI inició pruebas de anuncios dentro de ChatGPT, una decisión que abre nuevas preguntas sobre privacidad, experiencia del usuario y si hay opciones para evitar la publicidad.

OpenAI confirmó que los anuncios están siendo probados con usuarios en Estados Unidos que utilizan los planes “Free” y “Go”. Este último tiene un costo mensual de $8 dólares. La compañía busca nuevas formas de monetizar su chatbot, además de las suscripciones de pago que ya existen para usuarios Plus, Pro, Business, Enterprise y Education, quienes no verán anuncios.

La empresa aclaró que la publicidad no modificará las respuestas que ofrece la inteligencia artificial.

“Nuestro objetivo es que los anuncios ayuden a ampliar el acceso a funciones más potentes de ChatGPT, manteniendo la confianza que las personas depositan en ChatGPT para tareas importantes y personales”, señaló la compañía el lunes.

Para quienes no desean ver anuncios, existen dos alternativas. La primera es actualizar a un plan de pago sin publicidad. La segunda opción es permanecer en el nivel gratuito, pero optar por desactivar los anuncios, lo que implica límites más estrictos de uso dentro de la plataforma.

Los anuncios estarán claramente identificados. OpenAI asegura que el usuario podrá distinguir con facilidad cuándo un contenido es publicitario y cuándo se trata de una respuesta generada por la inteligencia artificial. Esto busca evitar confusión y mantener la transparencia dentro de la conversación.

Según OpenAI, la selección de publicidad se basa en el contexto de la conversación, los temas consultados previamente y la interacción del usuario con otros anuncios. Por ejemplo, alguien que pide ideas de recetas podría ver publicidad de servicios de entrega de comida o kits de cocina.

A pesar de esta segmentación, OpenAI subrayó que los anunciantes no tendrán acceso a los historiales de chat ni a datos personales de los usuarios. La empresa afirma que la privacidad sigue siendo una prioridad, incluso mientras explora nuevas vías de ingresos.

Además, OpenAI invitó a empresas y marcas a registrarse para promocionar sus productos durante esta fase piloto. Esto indica que la integración de anuncios podría expandirse si las pruebas resultan exitosas.

