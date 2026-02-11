Se agregaron 130,000 nuevos empleos en EE.UU. en enero: ¿es bueno o malo?

El mercado laboral de Estados Unidos arrancó el año con una cifra que genera expectativa sobre cómo interpretarlo. Se sumaron 130,000 nuevos empleos en enero y la tasa de desempleo se ubicó en 4.3%. ¿Es una señal de fortaleza económica o una muestra de desaceleración? La respuesta no es simple y depende de qué indicadores se observen con mayor atención.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el aumento se concentró en sectores específicos. Salud lideró la creación de puestos con 82,000 empleos adicionales. Le siguieron asistencia social, con 42,000, y construcción, con 33,000 nuevas plazas. Esto refleja que las áreas vinculadas a servicios esenciales siguen siendo un motor clave para la economía.

Sin embargo, no todos los sectores avanzaron. El gobierno federal perdió 34,000 empleos en enero. Desde su punto máximo en octubre de 2024, acumula una caída de 327,000 puestos, equivalente a 10.9%. También el sector financiero retrocedió con 22,000 empleos menos, especialmente en compañías de seguros.

La tasa de desempleo se mantuvo prácticamente sin cambios en 4.3%, con 7.4 millones de personas sin trabajo. Hace un año era de 4.0%, lo que indica un ligero deterioro anual. Entre los grupos demográficos, el desempleo juvenil bajó a 13.6%. En adultos, hombres y mujeres registraron tasas de 3.8% y 4.0%, respectivamente.

Un dato relevante es el aumento de los desempleados de larga duración. Aquellos que llevan 27 semanas o más buscando trabajo suman 1.8 millones. Son 386,000 más que hace un año. Representan el 25% del total de personas desempleadas.

También hubo señales mixtas en la calidad del empleo. El número de trabajadores a tiempo parcial por razones económicas cayó en 453,000 durante enero. No obstante, en comparación anual todavía es mayor. Esto sugiere que muchos empleados siguen sin encontrar jornadas completas.

En materia salarial, los ingresos promedio por hora subieron 15 centavos hasta $37.17 dólares. En los últimos 12 meses, el crecimiento salarial fue de 3.7%. La jornada laboral promedio aumentó ligeramente a 34.3 horas semanales. Son incrementos modestos, pero relevantes para medir el poder adquisitivo.

El reporte incluyó revisiones importantes. La BLS ajustó a la baja los datos previos y reveló que entre abril de 2024 y marzo de 2025 se crearon 898,000 empleos menos de lo estimado inicialmente.

“Es un gran cambio… No puedes endulzar la pérdida de casi 900,000 empleos que pensabas que existían”, señaló Mike Skordeles, economista jefe de Truist. Aun así, explicó que la tendencia mensual general no varió de forma drástica.

Pese a las dudas, algunos analistas ven fortaleza en el dato de enero. Seema Shah, estratega global de Principal Asset Management, afirmó tras el reporte que este no fue un dato débil, por el contrario, fue uno muy sólido, “incluso tomando en cuenta el ruido considerable que probablemente esté incluido en los datos”.

El contexto también importa. En diciembre había 7.5 millones de desempleados frente a 6.5 millones de vacantes disponibles. Eso significa que hay más personas buscando empleo que puestos abiertos. Además, en enero se anunciaron más de 108,000 recortes laborales, la cifra más alta para ese mes desde 2009.

La Reserva Federal observa de cerca estas cifras. Aunque recortó tasas tres veces el año pasado, decidió mantenerlas sin cambios en su reunión más reciente. Jerome Powell admitió que es “un momento difícil” para interpretar el mercado laboral, debido a señales contradictorias en participación y demanda.

Entonces, ¿es bueno o malo el aumento de 130,000 empleos? Es positivo que se sigan creando puestos y que sectores clave mantengan dinamismo. Pero el ritmo es menor al promedio histórico y las revisiones generan cautela.

