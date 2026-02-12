Por qué el aumento de $1,000 en reembolsos de impuestos se esfuma antes de que te llegue

Muchos contribuyentes esperaban que el próximo reembolso de impuestos fuera un alivio. Sin embargo, el aumento promedio de $1,000 dólares que se proyecta para el año fiscal 2025 podría no sentirse como un verdadero respiro. La razón está en cómo otras políticas económicas han impactado directamente el costo de vida en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro anticipó que los reembolsos crecerán gracias a los cambios incluidos en la llamada One Big Beautiful Bill Act y a los recortes fiscales para familias trabajadoras impulsados por el presidente Donald Trump. En papel, el promedio por hogar subiría alrededor de $1,000 dólares.

Pero ese mismo monto ya habría sido absorbido por el aumento en precios relacionado con los aranceles. Según estimaciones citadas, los aranceles costaron en promedio $1,000 dólares por hogar el año pasado. Para 2026, la cifra podría subir a $1,300 dólares por familia.

En otras palabras, el dinero extra que llega por el reembolso podría estar compensando lo que ya se pagó de más en el supermercado y otros gastos básicos.

De acuerdo con la Tax Foundation, el gobierno federal recaudó $264 mil millones de dólares en ingresos por aranceles en 2025. Esta cifra es considerable, aunque menor a las cantidades que la Casa Blanca ha destacado públicamente.

“La tasa arancelaria promedio de Estados Unidos ha aumentado casi diez veces en el último año; mientras tanto, la inflación se ha enfriado, los salarios reales han aumentado, el crecimiento del PIB se ha acelerado y billones en inversiones continúan llegando para fabricar y contratar en Estados Unidos”, declaró Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.

Sin embargo, en la vida diaria muchos consumidores sienten el impacto. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) muestran que el café subió 33.6%, la carne molida aumentó 19.3% y la lechuga se encareció 16.8%. Estos incrementos presionan el presupuesto familiar.

“Cuando otros países se ven afectados por nuestros aranceles, no se quedan con los hombros abiertos”, declaró Michael Ryan, experto en finanzas y fundador de MichaelRyanMoney.com, a Newsweek. “Toman represalias. Es entonces cuando los agricultores y las empresas exportadoras estadounidenses se ven devastados porque, de repente, ya nadie compra nuestros productos en el extranjero”.

De acuerdo con Ryan, las personas están pagando alrededor de $1,300 dólares este año “por una política que hace que todo sea más caro”.

“¿El reembolso de impuestos que recibiste? Está siendo absorbido antes de que siquiera lo notes”, explica Ryan.

¿Quiénes podrían ver mayores aumentos en su reembolso? Principalmente hogares con ingresos entre $60,000 y $400,000 dólares al año. La ampliación del límite de deducción estatal y local, conocido como SALT, pasó de $10,000 a $40,000 dólares. Esto beneficia especialmente a propietarios en estados con impuestos altos como Nueva York, Nueva Jersey, California y Connecticut.

También podrían recibir mayores beneficios adultos mayores, trabajadores que reciben propinas y empleados con horas extra bajo las nuevas reglas fiscales.

Los impuestos deben presentarse antes del 15 de abril. Para revisar el estatus de tu reembolso, puedes usar la herramienta “Where’s My Refund” (¿Dónde está mi reembolso?) del IRS en su sitio web oficial. Solo necesitas tu número de Seguro Social, estado civil para efectos de la declaración y el monto esperado.

Más allá de si el aumento de tu reembolso ya fue absorbido por los aranceles y la inflación, recibir dinero de tus taxes siempre es una buena noticia para los contribuyentes y sus familias. Si cuentas con ese reembolso, más valdría que lo ocupes de manera consciente y no lo malgastes, porque tu decisión financiera de ahora irremediablemente afectara tu futuro.

