Cuentas Trump de $1,000: los estados con las familias más beneficiadas

Un nuevo programa de ahorro infantil podría cambiar la manera en que muchas familias planifican el futuro financiero de sus hijos. Las llamadas “Cuentas Trump” prometen abrir una puerta para que padres comiencen a construir patrimonio desde el nacimiento. Y aunque es para todos los recién nacidos del 2025 al 2028, no todos los estados verán el mismo impacto.

La iniciativa forma parte de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, impulsada durante la administración de Donald Trump el año pasado. Estas cuentas funcionan de manera similar a una IRA, pero están diseñadas específicamente para que los padres ahorren a nombre de sus hijos desde temprana edad. En todos los casos, el programa contempla un depósito inicial de $1,000 dólares por niño elegible.

Un análisis reciente de SmartAsset evaluó qué estados podrían beneficiarse más. Para ello, los investigadores utilizaron datos de la Oficina del Censo y analizaron el porcentaje de mujeres entre 20 y 34 años dentro de la población total. Luego compararon esa cifra con la tasa de natalidad en ese mismo grupo de edad para estimar cuántos bebés nacen cada año.

El estado que encabeza la lista de los más beneficiados es Utah. Allí, las mujeres jóvenes representan el 11.73% de la población. Se registran 97 nacimientos por cada 1,000 mujeres en ese rango de edad. En total, el estado cuenta con más de 411,000 mujeres jóvenes, lo que proyecta un alto número de potenciales beneficiarios.

En segundo lugar aparece Colorado. Las mujeres de 20 a 34 años representan el 11.07% de la población. La tasa es de 79 nacimientos por cada 1,000 mujeres. El estado tiene cerca de 660,000 mujeres en ese grupo.

Dakota del Norte ocupa el tercer puesto. Aunque su población es menor, destaca por una tasa de 110 nacimientos por cada 1,000 mujeres jóvenes, lo que eleva su potencial de impacto.

Texas figura en cuarto lugar. Con más de 3.3 millones de mujeres entre 20 y 34 años, es uno de los estados con mayor volumen absoluto de posibles cuentas. Su tasa es de 84 nacimientos por cada 1,000 mujeres.

En la lista también aparecen Massachusetts, Washington, California, New York, Georgia y Alaska. Alaska sobresale con 122 nacimientos por cada 1,000 mujeres jóvenes, la tasa más alta del grupo, aunque su población total es menor.

California y Nueva York destacan por el tamaño de su población femenina joven. California cuenta con más de 4.1 millones de mujeres en ese rango de edad. Nueva York supera los 2 millones. Aunque sus tasas de natalidad son más moderadas, el volumen total de nacimientos podría traducirse en miles de cuentas abiertas cada año.

El análisis muestra que los estados con mayor proporción de mujeres jóvenes tienden a posicionarse mejor. Esto se debe a que el programa está directamente ligado al nacimiento de nuevos ciudadanos elegibles.

Para las familias latinas en Estados Unidos, el impacto podría ser significativo. Estados como Texas, California y Georgia cuentan con grandes comunidades hispanas. Un depósito inicial de $1,000 dólares, invertido desde el nacimiento, podría crecer considerablemente con el paso del tiempo gracias al interés compuesto, desde los $300,000 hasta los millones de dólares, dependiendo de la capacidad de aportaciones.

