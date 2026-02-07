Cuentas Trump de $1,000: cuánto tiempo te llevará tener $300,000 sin aportaciones extra

Las llamadas Cuentas Trump han sido presentadas como una nueva vía para que los niños en Estados Unidos comiencen a construir patrimonio desde el nacimiento. La propuesta suena ambiciosa. Un depósito inicial del gobierno de $1,000 dólares, crecimiento a largo plazo y la promesa de cifras que podrían cambiar el futuro financiero de una generación. Sin embargo, cuando se revisan los números con calma, surgen dudas importantes sobre cuánto pueden crecer realmente estas cuentas y cuánto tiempo tomaría alcanzar montos como $300,000 dólares sin aportaciones adicionales.

Las Cuentas Trump, técnicamente denominadas como cuentas 530A, son instrumentos de inversión con beneficios fiscales diferidos. Están diseñadas para niños nacidos entre 2025 y 2028. Cada cuenta recibe un aporte inicial de $1,000 dólares por parte del Departamento del Tesoro. A ese monto pueden sumarse contribuciones de empresas empleadoras o donaciones filantrópicas, dependiendo del caso.

Según la administración Trump, estas cuentas invertirán el dinero en fondos indexados amplios del mercado bursátil estadounidense. El Tesoro ha indicado que se usarán fondos mutuos o ETF con comisiones anuales no mayores a 0.1%. Aun así, las opciones exactas de inversión no han sido detalladas por completo.

“Como padres, si hacemos las aportaciones máximas a la cuenta Trump de nuestro hijo, el valor proyectado será de casi $1.1 millones de dólares para cuando cumpla 28 años“, aseguró Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un evento oficial en Washington el pasado 28 de enero.

Ese mismo día, el presidente Donald Trump aseguró que “con cada aportación modesta, las cuentas Trump deberían alcanzar al menos $50,000 dólares a los 18 años“. Añadió que “con aportaciones ligeramente mayores, la cuenta típica crecerá a $100,000, $200,000 y puede incluso superar los $300,000 dólares por hijo”.

Pero ¿qué pasa si no hay aportaciones adicionales y solo se deja crecer el depósito inicial de $1,000 dólares? De acuerdo con TrumpAccounts.gov, bajo un rendimiento anual promedio superior al 10% basado en el historial del S&P 500, la cuenta podría valer cerca de $6,000 dólares a los 18 años; a los 27 años, el monto rondaría los $15,000 dólares; a los 55 años, el saldo podría acercarse a $243,000.

Sin embargo, para varios expertos, estas proyecciones son demasiado optimistas, porque no consideran la inflación y los impuestos.

“Las proyecciones de la administración exageran en gran medida el beneficio probable de estas cuentas”, comentó Alan Viard, investigador del American Enterprise Institute, en un informe del 23 de enero.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai respondió que muchos economistas han fallado en sus predicciones previas.

“Economistas que no pudieron ver un año hacia adelante deberían tener la humildad de admitir que probablemente tampoco pueden predecir 28 años de crecimiento compuesto”, escribió Desai en un correo.

En términos matemáticos, alcanzar cerca de $300,000 dólares sin aportaciones extra requeriría varias décadas y rendimientos constantes muy altos. Incluso con un crecimiento promedio del 10%, el depósito inicial tardaría más de 50 años en acercarse a esa cifra. Y ese escenario no contempla caídas del mercado, inflación ni comisiones.

En un cálculo independiente, se lograrían los $300,000 dólares a los 60 años, muy cerca de la edad de retiro de muchos trabajadores. Es decir, todos los niños que nazcan entre 2025 y 2028 podrían tener un futuro prometedor y una jubilación tranquila a diferencia de sus padres y abuelos.

“Los inversionistas deben entender que este tipo de proyecciones reflejan escenarios ideales, no expectativas reales”, explicó la asesora financiera Cathy Curtis.

En la misma línea, Douglas Boneparth señaló que llegar a cifras millonarias exige rendimientos fuertes e ininterrumpidos, algo poco común para la mayoría de las familias.

Algunos analistas prevén que los rendimientos del mercado estadounidense sean más modestos en los próximos años. Un reporte reciente de Morningstar estima retornos anuales entre 3.1% y 6.7% durante la próxima década. Con esos números, el crecimiento sería mucho más lento.

Las Cuentas Trump pueden ser una herramienta útil para iniciar el ahorro infantil, pero no sustituyen una planificación financiera integral. Compararlas con otras opciones, como los planes 529 para educación, y entender sus límites es clave antes de asumir que un solo depósito inicial puede garantizar grandes sumas en el futuro.

También te puede interesar: