Bank of America y JPMorgan Chase aportarán $1,000 a las cuentas Trump: quiénes califican

Las cuentas Trump, aprobadas por la administración y el Congreso el año pasado, tienen un nuevo empuje de parte de dos de los grupos bancarios más importantes de los Estados Unidos. Bank of America y JPMorgan Chase anunciaron que aportarán $1,000 dólares adicionales a estas nuevas cuentas de inversión para los niños del país. Este dinero no es para todos. Te diremos quiénes califican, ya que, potencialmente, estarían recibiendo $2,000 dólares iniciales.

¿Qué son las Cuentas Trump?

Las Cuentas Trump son un nuevo vehículo de ahorro creado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. El objetivo es ayudar a los niños a construir un respaldo económico desde sus primeros años de vida, con incentivos fiscales y aportaciones iniciales tanto del gobierno federal como del sector privado.

De acuerdo con el programa federal, el gobierno depositará $1,000 dólares en una cuenta de inversión a nombre de cada niño elegible. Ese dinero será invertido en el mercado bursátil para crecer con el tiempo.

Para calificar, los menores deben haber nacido en Estados Unidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Cómo será la aportación de Bank of America y JPMorgan Chase

A esta aportación gubernamental se suman ahora dos de los bancos más grandes del país. JPMorgan Chase confirmó que igualará los $1,000 dólares del gobierno para los empleados que abran una Cuenta Trump a nombre de sus hijos. Jamie Dimon, director ejecutivo del banco, explicó la motivación detrás de la decisión.

“JPMorgan Chase ha demostrado un compromiso a largo plazo con la salud financiera y el bienestar de todos nuestros empleados y sus familias, incluidos más de 190,000 aquí en Estados Unidos”, afirmó Dimon. “Al igualar esta contribución, facilitamos que comiencen a ahorrar temprano, inviertan con inteligencia y planifiquen el futuro financiero de su familia”.

Bank of America hizo un anuncio similar. La institución también igualará el depósito inicial de $1,000 dólares para los empleados que cumplan con los requisitos. Además, permitirá que los trabajadores realicen contribuciones antes de impuestos a las cuentas de sus hijos, lo que representa un incentivo adicional para el ahorro a largo plazo.

“Celebramos que el gobierno federal esté ofreciendo soluciones innovadoras para que los empleados y las familias planifiquen su futuro, y agradecemos la oportunidad de participar”, señaló la empresa en un comunicado.

No son las únicas empresas con aportaciones extra a las Cuentas Trump

Estas iniciativas no son aisladas. Otras compañías tecnológicas y financieras han comenzado a comprometer recursos para apoyar las Cuentas Trump. Intel informó que contribuirá con fondos para dar ventaja financiera a los hijos de sus empleados.

Visa anunció que permitirá realizar aportaciones usando recompensas acumuladas por compras diarias con tarjetas de crédito.

También se han sumado organizaciones y figuras del sector conservador. Erika Kirk, directora ejecutiva de Turning Point USA y viuda del activista Charlie Kirk, anunció que el grupo respaldará a las familias con una aportación equivalente al depósito federal de $1,000 dólares para cada bebé recién nacido de empleados elegibles.

En el ámbito filantrópico, el empresario tecnológico Michael Dell y su esposa Susan informaron que donarán $250 dólares a cada Cuenta Trump para hasta 25 millones de niños estadounidenses que no logren calificar. Esta iniciativa representa una inversión total estimada en $6,250 millones de dólares. Firmas como Charles Schwab, BlackRock, BNY y Charter Communications también han confirmado aportaciones similares para sus trabajadores.

Más detalles sobre las Cuentas Trump

El gobierno federal detalló que las familias podrán comenzar a hacer contribuciones propias a partir del 4 de julio. Sin contar el aporte inicial del gobierno, se permitirá depositar hasta $5,000 dólares por niño cada año. De ese total, los empleadores podrán aportar hasta $2,500 dólares anuales libres de impuestos, siempre dentro del límite establecido.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó el funcionamiento del programa en una entrevista televisiva.

“Tienes $1,000 dólares del gobierno que se invertirá en un fondo indexado”, comentó. “Incluso si tu hijo no recibe esos $1,000 dólares, puedes contribuir sin impuestos. Y tendremos empleadores que también estarán aportando”.

En la mayoría de los casos, los fondos no podrán retirarse hasta que el menor cumpla 18 años. La administración Trump ha destacado que este dinero podrá utilizarse en el futuro para comprar una vivienda, pagar estudios universitarios, iniciar un negocio o reforzar el ahorro para la jubilación.

Si trabajas para Bank of America, JPMorgan Chase o cualquiera de las otras empresas que hasta el momento han asegurado igualar la aportación de las Cuentas Trump, debes asegurarte de cumplir los requisitos y confirmar que calificas tanto para el dinero del gobierno como el de la compañía. En este tipo de iniciativas, no dejes pasar más tiempo para aprovechar el crecimiento que este tipo de cuentas de inversión te pueden ofrecer.

