¿No tienes seguro de salud? Así puedes tener atención médica más barata

Vivir en Estados Unidos sin seguro médico puede generar angustia. Un simple chequeo, una receta o una emergencia pueden convertirse en una deuda difícil de pagar. Aun así, no todo está perdido. Aunque millones de personas están perdiendo cobertura por cambios en Medicaid y en los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), todavía existen formas reales de acceder a atención médica más barata.

En los próximos años, se espera que Medicaid sufra recortes cercanos al billón de dólares. Además, nuevas reglas laborales dejarán fuera a muchos beneficiarios. Al mismo tiempo, los planes de Obamacare son cada vez más caros. Esto ya provocó que 1.2 millones menos de personas se inscribieran en comparación con el año pasado.

La preocupación es generalizada, ya que dos de cada tres estadounidenses dicen estar inquietos por no poder pagar la atención médica, según una encuesta de enero de KFF. Por esto, es que te traemos algunas ideas que podrías llevar a cabo para reducir tus facturas médicas, en caso de que requieres alguna atención con tu doctor o alguna otra especialización.

1. Habla con tu médico sobre el costo

Decirle al doctor que no tienes seguro puede ayudarte más de lo que imaginas. Algunos médicos y hospitales ofrecen precios especiales para quienes pagan en efectivo. En muchos casos, esos costos son negociables.

“Siempre hay que preguntar”, aconseja Cynthia Cox, vicepresidenta senior y directora del programa de la ACA en KFF.

Hay ocasiones en que cuando un médico sabe que el paciente pagará de su bolsillo, puede ajustar el tratamiento sin afectar la atención. Eso puede implicar estudios menos costosos, como un ultrasonido en lugar de una resonancia magnética.

Eso sí, conviene evitar la sala de emergencias salvo que sea estrictamente necesario, ya que es la opción más cara.

2. Ahorra en medicamentos comparando precios

Comprar medicamentos permite más margen para ahorrar. Comparar precios, elegir genéricos y revisar distintas farmacias puede reducir el gasto de forma significativa. Plataformas como GoodRx y WellRx ayudan a encontrar mejores precios.

Cadenas como Walmart, Target y Costco venden medicamentos genéricos comunes a bajo costo. Además, algunas farmacéuticas ofrecen programas de asistencia, cupones o reembolsos. Los estados también cuentan con programas de ayuda para medicamentos, con requisitos que varían según el lugar.

3. Aprovecha los servicios de tu condado

Muchos departamentos de salud locales ofrecen vacunas gratuitas, pruebas de covid, gripe o tuberculosis, así como servicios de planificación familiar. Algunos también brindan atención dental, programas de salud mental o tratamiento para adicciones.

A nivel nacional, el Programa de Detección Temprana de Cáncer de Mama y Cuello Uterino ofrece estudios gratuitos o de bajo costo a mujeres de bajos ingresos en todos los estados.

4. Busca clínicas para personas sin seguro

Si tu proveedor habitual no reduce precios, existen clínicas que atienden específicamente a personas sin cobertura. Los centros de salud comunitarios y los FQHC ofrecen atención básica y no urgente con tarifas ajustadas según los ingresos. Estos centros atienden a millones de pacientes cada año en comunidades con pocos recursos.

Un ejemplo de este tipo de lugares es Planned Parenthood, que acepta pacientes sin seguro y brinda pruebas de infecciones de transmisión sexual, anticonceptivos y otros servicios.

Además, la Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y Caritativas cuenta con herramientas para localizar atención gratuita o de bajo costo. Aunque la mayoría no ofrece atención especializada, suelen referir a proveedores dispuestos a trabajar con pacientes sin seguro.

Los hospitales universitarios también suelen tener programas de caridad.

5. Recursos según tu diagnóstico

Algunas enfermedades permiten acceder a apoyos adicionales. Organizaciones como la Sociedad Estadounidense del Cáncer o la organización sin fines de lucro Susan G. Komen ayudan a pacientes con cáncer a cubrir gastos médicos.

La Fundación para la Defensa del Paciente mantiene una base de datos de fundaciones que ofrecen apoyo económico, transporte o alojamiento.

Es un hecho que el seguro médico en los Estados Unidos se elevó a grados inalcanzables para las finanzas de muchas familias y millones de personas. Incluso se dice que los precios superan los costos de una hipoteca, dependiendo del lugar en donde vives. Pero la salud es un servicio esencial que no debería convertirse en un lujo, por ello, es conveniente que busques anticipadamente los recursos que puedes tener a la mano en caso de que lo requieras y no esperarte a que todo se vuelva un caos en una emergencia.

