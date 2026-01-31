Estadounidenses preocupados por los gastos médicos, revela encuesta de KFF

De acuerdo con una nueva encuesta desarrollada por la firma de investigación de políticas sanitarias KFF, actualmente los estadounidenses están mostrando alta preocupación ante los gastos médicos.

Según el análisis, la atención médica en los últimos años se ha convertido en una de las principales preocupaciones financieras de los estadounidenses, en medio de altos precios de los medicamentos, alimentos y otros bienes y servicios esenciales.

Más de la mitad de los estadounidenses encuestados aseguran que la atención médica actual es difícil de costear, y esto luego de que el Congreso no lograra el año pasado extender los subsidios a través de la Ley de Atención Médica Asequible, lo que inevitablemente provocó aumentos en las primas para millones de beneficiarios.

Al respecto, Shannon Schumacher, analista sénior de encuestas de KFF, indicó que, “KFF lleva mucho tiempo constatando que los costos de la atención médica son una de las principales preocupaciones de las personas en lo que respecta a los gastos del hogar y las necesidades económicas”,

Según la encuesta, las preocupaciones se generan tras el aumento en los costos de atención médica, que incluyen: los pagos del seguro médico y los costos de medicamentos recetados.

“Ahora estamos viendo que su importancia va en aumento. Se ha convertido en una prioridad ante el aumento generalizado de los costos y la búsqueda de soluciones económicas por parte de la gente”, comentó Schumacher.

Y la raíz de las preocupaciones se relaciona a la falta de ingreso en mucho de los casos. Ya que los resultados de la encuesta mencionan que el 76% de los estadounidenses con ingresos ajustados no tienen la solvencia suficiente para costear dichos gastos.

Por otro lado, KFF expuso en cifra otros costos relacionados con las preocupaciones financieras de muchos estadounidenses. Entre los cuales se encuentra. El alquiler con un 23%, servicios públicos con 22%, gas y transporte con 17%, y alimentos con un 24%

Finalmente, ante la presión económica que sienten muchos estadounidenses, algunos planean prescindir de los servicios de atención o seguro médico, porque consideran que los planes actuales de salud salen de sus presupuestos y son muy caros sin subsidios.

