Por riesgo de salmonela, empresa californiana retira del mercado un “superalimento” muy vendido

Navitas Organics, una empresa californiana, anunció el retiro de bolsas de semillas de chía orgánicas de ocho onzas, vendidas en Amazon, Whole Foods y otros minoristas.

El retiro se lleva a cabo tras la notificación de riesgos de contaminación por salmonela por parte de su proveedor.

Las semillas, que se anuncian en las bolsas del producto como un “superalimento de origen vegetal”, son vendidas en todo el país. “Navitas ha proporcionado semillas de chía orgánicas a sus clientes durante más de 20 años. Ofrecer alimentos seguros y saludables es la razón por la que llevamos tanto tiempo en el negocio y por eso retiramos este producto del mercado hoy”, declaró Ira Haber, director ejecutivo de la organización.

Productos retirados

Los lotes retirados incluyen productos con el UPC 858847000284. Los siguientes códigos de lote están implicados en el aviso:

W31025283 – Consumir preferentemente antes de: finales de abril de 2027

W31025286 – Consumir preferentemente antes de: finales de abril de 2027

W31025287 – Consumir preferentemente antes de: finales de abril de 2027

W31025311 – Consumir preferentemente antes de: finales de mayo de 2027

W31025314 – Consumir preferentemente antes de: finales de mayo de 2027

W31025315 – Consumir preferentemente antes de: finales de mayo de 2027

W31025316 – Consumir preferentemente antes de: finales de mayo de 2027

W31025317 – Consumir preferentemente antes de: finales de mayo de 2027

Superalimento nutricional

Las semillas de chía son consideradas un superalimento por su excepcional densidad nutricional, destacando como una de las mejores fuentes vegetales de ácidos grasos omega-3, fibra dietética, proteínas de alto valor biológico, calcio y antioxidantes.

Estas ayudan a mejorar la salud cardiovascular, controlar la saciedad, regular el azúcar en sangre y mejorar la digestión, siendo un alimento muy versátil y nutritivo.

Entre sus características destacan:

Alto contenido de omega-3 . Contienen una gran cantidad de ácido alfa-linolénico (ALA), un ácido graso esencial necesario para la salud cardiovascular y la reducción de la inflamación.

. Contienen una gran cantidad de ácido alfa-linolénico (ALA), un ácido graso esencial necesario para la salud cardiovascular y la reducción de la inflamación. Ricas en fibra . Aportan una elevada cantidad de fibra soluble (aprox. 5g por cucharada), lo que ayuda a controlar el apetito, promueve la saciedad y mejora el tránsito intestinal.

. Aportan una elevada cantidad de fibra soluble (aprox. 5g por cucharada), lo que ayuda a controlar el apetito, promueve la saciedad y mejora el tránsito intestinal. Fuente de proteínas y minerales . Son ricas en proteínas de alto valor biológico (contienen casi todos los aminoácidos esenciales) y minerales como calcio, magnesio, fósforo y zinc.

. Son ricas en proteínas de alto valor biológico (contienen casi todos los aminoácidos esenciales) y minerales como calcio, magnesio, fósforo y zinc. Propiedades antioxidantes . Poseen compuestos fenólicos, como la quercetina y el ácido cafeico, que combaten el estrés oxidativo y el envejecimiento celular.

. Poseen compuestos fenólicos, como la quercetina y el ácido cafeico, que combaten el estrés oxidativo y el envejecimiento celular. Versatilidad y salud. Aportan energía, ayudan a controlar el colesterol y son ideales para dietas vegetarianas/veganas o para mejorar la nutrición de deportistas.

IMPORTANTE: se recomienda remojar las semillas antes de consumirlas para activar sus componentes y facilitar su digestión.

Cortesía: FDA

Contaminación por salmonela

Los síntomas principales de la infección por salmonela incluyen diarrea, fiebre y calambres abdominales, que suelen aparecer entre 8 y 72 horas después de la exposición. Otros signos comunes son náuseas, vómitos, escalofríos, dolor de cabeza y, en algunos casos, sangre en las heces.

Duración. La mayoría de los síntomas duran de 4 a 7 días, aunque la diarrea puede extenderse hasta 10 días, y las personas sanas suelen recuperarse sin tratamiento específico.

Signos de alerta. Busque atención médica si hay fiebre alta, sangre en las heces, deshidratación (orina oscura, boca seca, fatiga) o síntomas prolongados más allá de unos días. En bebés, ancianos o personas con inmunidad baja, puede ser más grave.

Salud y seguridad pública

A pesar del retiro, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha reportado enfermedades asociadas hasta la fecha.

La salmonela puede causar infecciones graves, especialmente en poblaciones vulnerables, como niños pequeños y personas mayores.

Procedimientos para los consumidores

Los clientes que adquirieron las semillas de chía pueden devolver el producto en el lugar de compra para obtener un reembolso.

Adicionalmente, se ha habilitado un número de atención al cliente para más información: 1 (855) 215-5702.

