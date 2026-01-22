Retiran del mercado suplementos dietéticos que han provocado 12 hospitalizaciones

Superfoods, Inc. anunció el retiro de su suplemento “Live it Up Super Greens” debido a una posible contaminación por Salmonella, que ha registrado 45 casos y ha llevado a 12 hospitalizaciones hasta la fecha. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) señala que esta bacteria puede causar infecciones graves, especialmente en poblaciones vulnerables.

El retiro incluye todos los lotes de “Live it Up Super Greens”, en sus versiones Original y Wild Berry, vendidos en bolsas y sobres. Los lotes retirados comienzan con “A” o “3”, con fechas de vencimiento entre agosto de 2026 y enero de 2028.

Según el anuncio de la FDA, el retiro del mercado afecta a los siguientes suplementos:

Live it Up Super Greens, bolsa de 8.5 oz con UPC 860013190804

Live it Up Super Greens, 30x sticks, with UPC 850077468063

Live it Up Super Greens, Wild Berry, 8.5 oz. pouch, with UPC 860013190811

Live it Up Super Greens, Wild Berry, 30x sticks, with UPC 850077468070

Los suplementos fueron vendidos a nivel nacional en Estados Unidos, así como en Puerto Rico, Guam, y las Islas Vírgenes. También se vendieron a consumidores en el Reino Unido y a través de plataformas online como Amazon y sitios no autorizados.

Alerta a consumidores

Los consumidores que hayan adquirido los productos deben revisar la información del lote y, si tienen el producto afectado, desecharlo inmediatamente.

Además, pueden solicitar un reembolso contactando a la empresa a través de correo electrónico, proporcionando su información de compra y una foto del producto.

La FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han informado que el brote podría estar relacionado con Live it Up Super Greens. Ningún otro producto Live it Up está incluido en este retiro del mercado. La producción del mismo se ha suspendido mientras la FDA y la empresa continúan investigando el origen del problema.

Entretanto, Live it Up señaló: “Nos tomamos muy en serio la seguridad alimentaria. Nos disculpamos por las molestias y la preocupación que este retiro pueda causar a nuestros clientes. Nuestra empresa se compromete a garantizar la calidad de nuestros productos y el bienestar de nuestros consumidores”.

Detalles del producto de Live it Up retirado del mercado | Cortesía FDA

Síntomas de la contaminación por Salmonella

Las personas sanas infectadas con Salmonella suelen presentar fiebre, diarrea (que puede ser sanguinolenta), náuseas, vómitos y dolor abdominal. En raras ocasiones, la infección con Salmonella puede provocar que el microorganismo entre en el torrente sanguíneo y produzca enfermedades más graves, como infecciones arteriales (es decir, aneurismas infectados), endocarditis y artritis, advierte la FDA en el comunicado.

Es un microorganismo que puede causar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas mayores o frágiles, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Grupos de riesgo

Los grupos de riesgo más afectados por la infección por Salmonella son aquellos con sistemas inmunitarios debilitados o vulnerables, donde la enfermedad puede volverse grave y requerir hospitalización.

Grupos principales

Niños menores de 5 años, especialmente lactantes y bebés, debido a su sistema inmunitario en desarrollo.

Adultos mayores de 60 años, particularmente en residencias, por la disminución natural de defensas.

Personas inmunodeprimidas, como pacientes con VIH, cáncer, diabetes o trasplantes.

Factores adicionales

Mujeres embarazadas enfrentan riesgos mayores para ellas y el feto.

Personas que toman antiácidos, inhibidores de bomba de protones o medicamentos inmunosupresores también son vulnerables, ya que se reduce la barrera ácida estomacal.

