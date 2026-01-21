FDA advierte sobre retiro de atún enlatado: se envió accidentalmente a tiendas en 9 estados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una alerta sobre la distribución inadvertida de atún enlatado previamente retirado por Tri-Union Seafoods. Este producto ha sido enviado a varias tiendas en nueve estados, lo que genera preocupaciones entre los consumidores.

Precisó que se identificaron defectos en las tapas de algunas latas de atún, lo que puede provocar fugas y posibles contaminaciones. El Clostridium botulinum es una bacteria que causa graves problemas de salud, incluidos el botulismo, que puede resultar mortal.

Entre los síntomas del botulismo se incluyen dificultades respiratorias y parálisis muscular. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha indicado que los casos de alimentos mal enlatados son los más propensos a la formación de la toxina peligrosa.

Recordemos que recientemente hubo un brote generalizado de botulismo infantil relacionado con el retiro del mercado de fórmulas infantiles, acota el medio The Hill.

Distribución del atún afectado

El atún enlatado afectado ha sido vendido en tiendas específicas de varios estados:

Meijer: Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin

Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin Giant Foods: Maryland y Virginia

Maryland y Virginia Safeway, Albertsons, Vons y Pavilions: California

Los consumidores deben estar atentos a los códigos UPC y las fechas de caducidad del producto. Cualquier lata que coincida con las descripciones debe ser devuelta o desechada.

Atún aleta amarilla de Génova en aceite de oliva, 5.0 oz, paquete de 4, código postal único: 4800073265; S84N D2L

Atún aleta amarilla de Génova en aceite de oliva virgen extra con sal marina, 5.0 oz, código postal único: 4800013275; S88N D1M

Consejos para los consumidores

Se recomienda a los consumidores que no ingieran el atún enlatado afectado, independientemente de su apariencia u olor. Si se presentan síntomas tras su consumo, se debe buscar atención médica inmediatamente.

Los consumidores pueden devolver las latas a las tiendas donde fueron compradas para obtener un reembolso completo. También tienen la opción de contactar a Tri-Union Seafoods para recibir un kit de recuperación.

Otras enfermedades que pueden estar asociadas

La ingestión de alimentos enlatados defectuosos, como latas abolladas, hinchadas o con cierres inadecuados, puede permitir la proliferación de bacterias anaerobias y otros patógenos, más allá del botulismo comúnmente asociado.

Otras enfermedades incluyen infecciones por Clostridium perfringens, que causa diarrea y dolor abdominal agudo por producción de toxinas en condiciones de baja oxigenación. Además, contaminaciones por Listeria monocytogenes o Staphylococcus aureus pueden provocar listeriosis o intoxicación estafilocócica, respectivamente, con síntomas como fiebre, náuseas y vómitos.

Riesgos principales

Botulismo : provocado por Clostridium botulinum, genera parálisis muscular, visión doble y dificultad respiratoria; es el más grave por su potencial mortal.

: provocado por Clostridium botulinum, genera parálisis muscular, visión doble y dificultad respiratoria; es el más grave por su potencial mortal. Infecciones clostridiales : C. perfringens causa gastroenteritis rápida, común en conservas mal procesadas.

: C. perfringens causa gastroenteritis rápida, común en conservas mal procesadas. Listeriosis: asociada a latas con fugas, afecta especialmente a embarazadas y ancianos, con riesgo de meningitis.

Prevención. Inspecciona latas por abombamiento, perforaciones u olores extraños antes de abrir; desecha las defectuosas y refrigera el contenido tras abrir. Cocina a fondo los alimentos enlatados para eliminar esporas restantes.

¿Qué debes hacer si consumiste el producto potencialmente afectado?

Si un consumidor ha ingerido atún enlatado afectado y presenta síntomas como picor en la lengua, enrojecimiento facial, urticaria, dolor de cabeza, náuseas o diarrea, debe buscar atención médica de inmediato. Estos síntomas suelen indicar intoxicación por histamina (escombroidosis), que aparece minutos u horas después del consumo y generalmente es leve, pero puede agravarse en casos raros.

Pasos inmediatos. Deje de consumir el producto afectado y no ingiera más alimentos sospechosos, conservando los restos para posible análisis sin desecharlos. Acuda al médico o centro de salud para evaluar la necesidad de tratamiento con antihistamínicos, corticoides o fluidos intravenosos si es moderado o grave.

Prevención adicional. Informe a las autoridades sanitarias locales sobre el lote afectado para rastreo y retiro del producto del mercado. Mantenga higiene estricta y evite que personas con síntomas preparen alimentos.

Lea también: