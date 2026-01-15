Polvo de suplemento dietético es retirado del mercado por enfermar a 45 personas con salmonela

Al menos 45 personas en 21 estados han sido diagnosticadas con intoxicación alimentaria por salmonela. Las infecciones están vinculadas al suplemento dietético Super Greens de la marca Live it Up, que ha sido objeto de un retiro del mercado.

Superfoods Inc., fabricante de Super Greens, ha retirado del mercado su línea de productos. Este retiro incluye sabores original y de frutos rojos con fechas de vencimiento que van de agosto de 2026 a enero de 2028. Los consumidores deben eliminar o devolver estos productos al punto de venta.

Al menos 12 personas fueron hospitalizadas y no se han reportado muertes, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los productos se distribuyeron a nivel nacional. Los estados que han reportados casos son: Alabama, Connecticut, Delaware, Iowa, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Misuri, Nebraska, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, Washington y Wisconsin, recoge Associated Press (AP).

Síntomas y grupos vulnerables

Los síntomas comunes de la intoxicación por salmonela, tales como diarrea, fiebre y calambres estomacales, pueden manifestarse dentro de días después de consumir alimentos contaminados. Aunque la mayoría de los afectados se recuperan sin tratamiento, ciertos grupos, como niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, enfrentan riesgos serios.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) continúa investigando el caso y ha indicado que pueden existir otros productos contaminados. Se reforzará la vigilancia para evitar más casos de intoxicación.

Recomendación a los consumidores

Los consumidores que han comprado el suplemento Super Greens, como el Member’s Mark Super Greens asociado a un brote de salmonela, deben desechar el producto de inmediato o devolverlo a la tienda para obtener un reembolso, incluso si no presentan síntomas.

Esto reduce el riesgo de contaminación futura, ya que la salmonela puede propagarse a superficies y contenedores. No consuma más del producto y limpie a fondo cualquier área donde haya estado en contacto.

Tratamientos contra la salmonela

Existen tratamientos específicos para la intoxicación por Salmonella, aunque el enfoque principal depende de la gravedad del caso. En la mayoría de los casos leves de gastroenteritis, el tratamiento es de soporte con rehidratación oral o intravenosa para compensar la pérdida de líquidos y electrolitos.

Los antibióticos como ciprofloxacino, azitromicina o ceftriaxona se reservan para infecciones graves, bacteriemia o pacientes de alto riesgo, como niños pequeños, ancianos o inmunodeprimidos.

Tratamiento de soporte. La rehidratación es clave y se logra con soluciones orales (como sales de rehidratación) o intravenosas en casos severos. Se recomienda evitar lácteos y seguir una dieta blanda una vez mejoren los síntomas. Los síntomas suelen resolverse en 4-7 días sin complicaciones.

Casos graves. En infecciones invasivas o sistémicas, se usan antibióticos durante 3-7 días o más, ajustados por sensibilidad bacteriana; por ejemplo, ceftriaxona en niños o fluoroquinolonas en adultos. Puede requerirse cirugía para abscesos o complicaciones focales. Consulta siempre a un médico para evaluación personalizada.

