Autoridades de Florida alertan sobre presencia de arsénico en dulces

Pruebas realizadas por un laboratorio independiente para el Departamento de Salud de Florida identificaron arsénico en 28 de 46 productos de dulces analizados, de 10 diferentes fabricantes. Esta medida se enmarca dentro de la iniciativa Healthy Florida First, liderada por el gobernador Ron DeSantis.

Es de destacar que la exposición al arsénico se acumula con el tiempo, en múltiples alimentos.

La primera dama, Casey DeSantis, destacó que la exposición continua al arsénico es preocupante. Afirmó que el consumo recurrente de dulces puede resultar en niveles de arsénico que superan lo considerado seguro para los niños.

“Estos niveles son problemáticos cuando se evalúan a lo largo de un año, y aquí es donde la distinción es crucial”, recogió sus declaraciones la estación radial local WUSF.

“La preocupación aquí no se trata necesariamente de un solo dulce en un solo día. La preocupación es que… cuando estos productos se consumen como es habitual, repetidamente a lo largo del tiempo, la exposición puede superar lo que el Departamento de Salud considera seguro”, explicó.

Por su parte, el cirujano general de Florida, Dr. Joseph Ladapo, dijo también en la conferencia de prensa que la exposición a largo plazo al arsénico, particularmente durante la infancia, se ha relacionado con impactos en el desarrollo, efectos en el sistema inmunológico y un mayor riesgo de cáncer.

Análisis de productos afectados

Los datos revelan que productos como Nerds, Swedish Fish y Jolly Ranchers presentan niveles problemáticos de arsénico.

Por el contrario, otros dulces como Hershey Milk Chocolate y Reese’s Peanut Butter Cups no mostraron niveles peligrosos.

Respuesta de la Asociación de Confitería

La Asociación Nacional de Confitería criticó las pruebas estatales, calificado el enfoque como “mal orientado”. Resaltó que los estándares utilizados no se alinean con la ciencia peer-reviewed.

“Esto generará confusión entre consumidores, reguladores y legisladores”, declaró la organización en su página web. “Florida ha optado por frases ingeniosas en lugar de la ciencia… publicando materiales sin fuentes que no son más que una táctica para intimidar”, se defendió.

Cómo afecta la acumulación de arsénico

La acumulación crónica de arsénico en el organismo de un niño, principalmente por exposición a agua o alimentos contaminados, genera daños graves y persistentes en el desarrollo neurológico, órganos vitales y aumenta el riesgo de cáncer. Los niños son especialmente vulnerables debido a su mayor absorción y etapas críticas de crecimiento.

Efectos neurológicos. La exposición prolongada reduce el coeficiente intelectual (IQ), afecta la memoria, el procesamiento cognitivo y el lenguaje, con déficits que persisten hasta la adolescencia e incluso en la adultez. Puede causar neuropatía periférica, convulsiones y alteraciones en el neurodesarrollo, como dificultades de aprendizaje y mayor riesgo de epilepsia.

Riesgos oncológicos. A largo plazo, incrementa el riesgo de cánceres de piel, pulmón, vejiga y otros órganos, con evidencia de carcinogenicidad confirmada incluso por exposición prenatal o en la primera infancia. Estos efectos se manifiestan años después y son irreversibles en muchos casos.

Daños en órganos. Provoca lesiones cutáneas crónicas, daño hepático, renal y cardiovascular, como hipertensión e infartos. También se asocia a mayor mortalidad infantil y adulta joven por enfermedades pulmonares e insuficiencia renal.

Factores de vulnerabilidad. La exposición temprana (útero o infancia) agrava los efectos, con mayor impacto en niñas y en exposiciones moderadas crónicas que en agudas altas. Factores como bajo nivel socioeconómico aumentan el riesgo.

También te puede interesar:

· Disminuyen muertes por infartos y ACV, pero aumenta el riesgo de otra enfermedad silenciosa

· Padres rechazan las inyecciones de vitamina K para recién nacidos, las consideran peligrosas