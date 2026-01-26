Disminuyen muertes por infartos y ACV, pero aumenta el riesgo de otra enfermedad silenciosa

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) reportó mejoras fundamentales en la salud cardíaca de los estadounidenses, destacando un aumento en la esperanza de vida y una disminución en la incidencia de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en comparación con años anteriores.

En contraste, el informe de la AHA introduce el síndrome cardiovascular-renal-metabólico (CKM), que conecta riesgos relacionados con las enfermedades del corazón, la obesidad, la diabetes y las enfermedades renales, que se incrementan.

Se estima que casi el 90% de los adultos en EE.UU. presenta al menos un componente del síndrome CKM, lo que plantea preocupaciones sobre futuras crisis de salud si no se implementan medidas adecuadas.

“Vemos un informe mixto con algunas buenas noticias y otras preocupantes”, acotó a Fox News Digital el Dr. Bradley Serwer, cardiólogo intervencionista y director médico de VitalSolution.

Datos preocupantes en grupos específicos

A pesar de la tendencia general de reducción de muertes cardíacas, se han observado incrementos en la mortalidad por accidentes cerebrovasculares en grupos etarios específicos, como un aumento del 18,2% en personas mayores de 85 años.

Además, se ha documentado un ascenso en casos de presión arterial alta, diabetes y obesidad también en niños y adolescentes entre 2 y 19 años, lo que sugiere un aumento de riesgos a largo plazo en la salud cardiovascular de las futuras generaciones.

Estrategias de prevención

La AHA promueve el programa “Life’s Essential 8,” el cual aboga por modificar ocho factores de estilo de vida que pueden reducir significativamente el riesgo cardiovascular.

Estas medidas comprenden la adopción de una dieta equilibrada, actividad física regular, evitar la nicotina, un sueño saludable, un peso saludable, niveles saludables de lípidos en sangre, y la gestión de la presión arterial y los niveles de glucosa.

Expertos enfatizan la importancia de no solo celebrar las mejoras actuales, sino también de abordar específicamente los problemas de salud emergentes en la juventud para garantizar un futuro más saludable en la población estadounidense.

Principales factores del síndrome CKM

El síndrome cardiovascular-renal-metabólico (CKM) se caracteriza por la interacción entre trastornos metabólicos, renales y cardiovasculares. Sus principales factores incluyen obesidad central, hipertensión, dislipidemia y resistencia a la insulina.

Factores de riesgo modificables

Obesidad central (circunferencia de cintura ≥102 cm en hombres, ≥88 cm en mujeres), que promueve inflamación sistémica.

Hipertensión arterial y dislipidemias (triglicéridos elevados, HDL bajo).

Diabetes tipo 2 o alteraciones en el metabolismo de la glucosa, junto con sedentarismo y dieta poco saludable.

Tabaquismo, que agrava la disfunción endotelial.

Factores no modificables

Edad avanzada, antecedentes familiares y predisposición genética.

Enfermedad renal crónica (ERC) preexistente.

Mecanismos fisiopatológicos

La adiposidad visceral inicia una cascada con inflamación crónica, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y estrés oxidativo, deteriorando corazón, riñones y vasos.

