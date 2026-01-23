El cáncer colorrectal es el que ha causado más muertes en personas menores de 50 años

Las tasas de mortalidad por cáncer colorrectal entre personas menores de 50 años han mostrado un aumento del 1% anual desde 2005, convirtiéndose en la principal causa de muerte por cáncer en este grupo etario, reseña un estudio publicado en Journal of the American Medical Association (JAMA). Esto contrasta drásticamente con la disminución del 44% en las tasas de mortalidad por otras formas de cáncer en la población general menor de 50 años desde 1990.

En 1990, el cáncer colorrectal ocupaba el quinto lugar entre las causas de muerte por cáncer en personas menores de 50 años. Sin embargo, para 2023, ha ascendido al primer puesto.

Las muertes por otros tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón y leucemia, han disminuido, resaltando el crecimiento inusual de casos de cáncer colorrectal.

“Hemos tenido algunos éxitos en la reducción de muertes por otros tipos de cáncer, lo que solo magnifica el aumento de la muerte por cáncer colorrectal, pero el rápido aumento de las muertes por cáncer colorrectal en personas menores de 50 años sigue siendo bastante notable”, dijo a NBC News el Dr. Andrew Chan, jefe de la unidad de epidemiología clínica y traslacional del Massachusetts General Brigham en Boston, quien no participó en el estudio.

Necesidad de concienciación

La razón detrás del aumento de casos de cáncer colorrectal en personas jóvenes no está totalmente clara. Se sospecha que factores como la obesidad, la inactividad física y cambios en la dieta pueden estar contribuyendo al problema.

La tendencia es clara, pero la causa aún no se entiende bien, dijo Rebecca Siegel, directora científica sénior de investigación de vigilancia de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, quien dirigió el estudio.

Es fundamental que los jóvenes se informen sobre su riesgo y busquen pruebas de detección temprana.

Detección y prevención

Las pautas actuales sugieren que la detección universal del cáncer colorrectal debe comenzar a los 45 años, y de manera anticipada para aquellos con factores de riesgo.

Se hace un llamado a la acción para que jóvenes se realicen pruebas, especialmente si presentan síntomas como sangre en las heces o calambres abdominales.

Los resultados de la investigación señalan que, en 2023, las cinco principales causas de muerte por cáncer entre personas menores de 50 años en los Estados Unidos fueron: 1. Cáncer colorrectal, 2. Cáncer de mama, 3. Cáncer cerebral, 4. Cáncer de pulmón, y 5. Leucemia.

Alerta y síntomas del cáncer colorrectal

Sobre la investigación, la Dra Y. Nancy You, profesora del Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas y directora de su Programa de Cáncer Colorrectal de Inicio Temprano, quien no participó en el estudio, dijo a CNN que es “oportuna” y destaca una “señal de alerta”.

Los síntomas comunes del cáncer colorrectal incluyen:

Sangre en las heces o sangrado rectal

Cambios inexplicables en los hábitos intestinales (diarrea, estreñimiento o estrechamiento de las heces) durante más de unos pocos días

Dolor o calambres abdominales persistentes.

Debilidad o fatiga

Pérdida de peso no intencionada

Sensación persistente de plenitud, necesidad de evacuar incluso después de ir al baño.

