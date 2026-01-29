Esperanza de vida en EE.UU. alcanzó un máximo histórico, autoridades de salud lo celebran

En 2024, la esperanza de vida en Estados Unidos alcanzó los 79 años, la cifra más alta registrada en la historia del país, según un nuevo informe de los Centros para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC). Este aumento es atribuido a la disipación de la pandemia de COVID-19 y a una notable disminución en las tasas de mortalidad de enfermedades como las cardíacas y el cáncer.

Recordemos que la pandemia de COVID-19 llevó a una caída dramática de la esperanza de vida en 2021, pero los datos recientes indican una recuperación considerable. Incluso, las estadísticas preliminares sugieren una mejora continua en 2025.

Expertos señalan que programas de salud pública y avances médicos han sido claves en la mejora de la longevidad.

“Son noticias prácticamente buenas en todos los sentidos”, dijo Robert Anderson, del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC, en una publicación.

Estadísticas de mortalidad

Aproximadamente 3.07 millones de residentes de EE.UU. fallecieron en 2024, una reducción con respecto al año anterior. Las tasas de mortalidad disminuyeron en todos los grupos raciales y étnicos.

Durante décadas, la esperanza de vida en Estados Unidos aumentó al menos ligeramente casi cada año, gracias a los avances médicos y las medidas de salud pública; y así se mantuvo relativamente estable hasta la pandemia de COVID-19, cobró la vida de más de 1,2 millones de estadounidenses.

La enfermedad cardíaca sigue siendo la principal causa de muerte, aunque su tasa de mortalidad ha caído un 3% por segundo año consecutivo. Las tasas por suicidio han caído también desde la pandemia, y las de sobredosis por drogas (principalmente por fentanilo y otros opioides sintéticos) han presentado también una incidencia menor.

Acotan que las estadísticas de defunciones de 2025 no son definitivas, pero los datos preliminares sugieren que se han registrado alrededor de 3,05 millones de muertes. Esta cifra podría aumentar a medida que se recopilen y analicen más certificados de defunción. Afirman que se espera que sea al menos ligeramente mejor que el de 2024.

Desafíos persistentes

A pesar del aumento en la esperanza de vida, EE.UU. todavía se sitúa por debajo de muchos otros países en términos de salud poblacional.

A medida que se analizan los datos preliminares de 2025, se espera que la tendencia positiva continúe, lo que plantea interrogantes sobre las futuras estrategias de salud pública y atención médica en el país.

Mejora en la calidad de vida

El estilo de vida de los estadounidenses contribuye significativamente a su esperanza de vida más baja en comparación con otros países de ingresos altos. Factores como la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol generan tasas de mortalidad prematura más elevadas.

La esperanza de vida en EE.UU. fue de 78.4 años (2023), la más baja entre países ricos, frente a un promedio de 82.5 años en naciones comparables como Japón, Canadá y Francia. Países como Japón superan los 80 años gracias a dietas más saludables y mayor actividad diaria. Esta brecha se amplía en mujeres estadounidenses, que pierden hasta 5.8 años respecto a líderes globales.

Factores de estilo de vida clave

Obesidad y dieta : altas tasas de obesidad por alimentos ultraprocesados y porciones grandes; Japón consume 200 calorías menos al día en promedio.

: altas tasas de obesidad por alimentos ultraprocesados y porciones grandes; Japón consume 200 calorías menos al día en promedio. Sedentarismo : menos caminata diaria y más inactividad; los estadounidenses reportan menos actividad física no planificada que japoneses o europeos.

: menos caminata diaria y más inactividad; los estadounidenses reportan menos actividad física no planificada que japoneses o europeos. Tabaquismo y alcohol: fumar es el factor principal en 45% de condados de EE.UU., con tasas de sobredosis y homicidio adicionales.

Impacto potencial de cambios. Adoptar hábitos saludables (no fumar, dieta equilibrada, ejercicio, sueño adecuado, moderación en alcohol) podría extender la vida en 12-14 años desde los 50 años. Estos cambios cerrarían gran parte de la brecha con otros países, donde estilos de vida más activos y dietas tradicionales predominan.

