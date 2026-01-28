Estilo de vida nocturno te lleva a ser proclive a padecer enfermedades cardíacas

Un estudio llevado a cabo por el Hospital Brigham and Women’s y la Facultad de Medicina de Harvard ha demostrado que las personas que se identifican como noctámbulas tienen un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, con un 16% más de posibilidades de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular en comparación con la población promedio.

La investigación destaca la importancia del ritmo circadiano, el reloj biológico que regula varios procesos corporales como la presión arterial y el metabolismo. Las personas noctámbulas a menudo enfrentan desafíos para adaptarse a un horario diurno, lo que puede afectar su salud en general.

Las conductas poco saludables, como fumar, la falta de sueño y una dieta deficiente, son más comunes entre los noctámbulos. Los investigadores subrayan que estos comportamientos contribuyen en gran medida a su salud cardíaca deteriorada.

Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte en los EE.UU. La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) tiene una lista de ocho factores clave para una mejor salud cardíaca: ser activo físicamente, evitar el tabaco, dormir lo suficiente, llevar una dieta saludable, y controlar la presión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre y el peso.

Estrategias para mitigar el riesgo cardíaco

Expertos sugieren que, aunque no sea posible cambiar el ciclo natural de sueño, mantener horarios regulares de descanso y vigilia puede ser beneficioso para la salud del corazón.

La AHA recomienda que los adultos duerman un promedio de siete a nueve horas de sueño de calidad cada noche para mantener así una salud cardíaca óptima.

“Cuando dormimos, entramos en procesos fisiológicos que nos ayudan a regenerar algunos de nuestros tejidos, neurotransmisores cerebrales; en cierto modo, nos reiniciamos”, señala la Dra. Maha Alattar, directora médica del Centro de Medicina del Sueño de VCU Health en Richmond (Virginia). “Todas las células y tejidos del cuerpo dependen del sueño para mantenerse despiertos”, asegura.

Explican que uno de los principales problemas de un noctámbulo es que intentan vivir en el mundo de personas madrugadoras. “Se levantan temprano para ir a trabajar porque es cuando empieza su trabajo, pero puede que no se alinee con su ritmo interno”, dijo Kristen Knutson, de la Universidad Northwestern, quien dirigió la reciente guía de la asociación cardíaca sobre ritmos circadianos, pero no participó en el nuevo estudio, recoge Associated Press (AP).

Eliminar el tabaco se señala como un paso crucial para todos, incluyendo lecciones para mejorar la salud cardíaca en individuos de diversos horarios.

El estudio no pudo examinar qué hacen los noctámbulos cuando el resto del mundo duerme. Sin embargo, Sina Kianersi, del Hospital Brigham and Women’s y la Facultad de Medicina de Harvard, quien dirigió el estudio, afirma que una de las mejores medidas para proteger la salud cardíaca, tanto para los noctámbulos como para cualquier persona, es dejar de fumar.

Efectos en la salud mental

Ser noctámbulo de forma crónica aumenta el riesgo de problemas de salud mental a largo plazo, como depresión y ansiedad. Estudios muestran que este hábito, más que el cronotipo natural, impulsa estos efectos negativos.

Riesgos principales. Los noctámbulos tienen un 20-40% más probabilidades de ser diagnosticados con trastornos mentales, especialmente si mantienen horarios tardíos. Esto se agrava con el tiempo, ya que desarrollan nuevos problemas mentales durante años de seguimiento. Otros impactos incluyen mayor ideación suicida, autolesiones y deterioro en la calidad de vida.

Factores contribuyentes. Trasnochar fomenta malas decisiones nocturnas, como consumo de sustancias, sobreingesta o impulsividad, debido a cambios cerebrales postmedianoche (“mente después de medianoche”). El aislamiento social es común, ya que los horarios no alinean con la sociedad diurna, exacerbando la soledad y el estrés. Incluso madrugadores que adoptan patrones nocturnos sufren deterioro mental, aunque menor que los noctámbulos natos.

Recomendaciones. Acostarse antes de la 1:00 a.m. reduce riesgos, independientemente del cronotipo. Exponerse a luz solar matutina y mantener rutinas consistentes ayudan a reajustar hábitos.

