Este popular edulcorante puede dañar tu corazón y el cerebro

Un estudio publicado en Biomedicine & Pharmacotherapy indica que el edulcorante artificial aspartamo puede tener efectos adversos en el corazón y el cerebro. Investigadores administraron dosis equivalentes a una sexta parte de la ingesta diaria máxima recomendada para humanos a ratones, resultando en hipertrofia cardíaca y disminución del rendimiento cognitivo.

El aspartamo, utilizado ampliamente en productos bajos en calorías, es común en la dieta estadounidense. Dada su prevalencia, es fundamental comprender los posibles riesgos asociados a su consumo para ayudar a los consumidores a tomar decisiones dietéticas informadas.

Aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el aspartamo es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un máximo diario de 50 mg por kilogramo de peso corporal. Sin embargo, la variabilidad en los patrones de consumo plantea interrogantes sobre su seguridad.

Hallazgos clave del estudio

Entre los descubrimientos arrojados por la investigación están:

Efectos Físicos. Reducción del 20% en la grasa corporal, pero engrosamiento anormal del músculo cardíaco.

Efectos Cognitivos. Disminución en conciencia espacial y capacidad de memoria en los ratones expuestos.



Los resultados sugieren que el aspartamo podría tener efectos negativos en la función cardíaca y cerebral incluso en dosis bajas.

Perspectivas, reacciones y recomendaciones

Investigaciones sobre otros edulcorantes artificiales, como el eritritol, también sugieren riesgos asociados. Esto subraya la necesidad de realizar estudios adicionales, especialmente en humanos, para evaluar los impactos a largo plazo en la salud.

Los autores del estudio aconsejan una reevaluación de los límites de seguridad del aspartamo en humanos. Las autoridades de salud sugieren a los consumidores monitorear su ingesta de edulcorantes artificiales y prestar atención a nuevas investigaciones y directrices de salud pública.

Adicional al presente estudio, otro de 2022 en PLOS Medicine analizó edulcorantes artificiales, incluyendo aspartamo, y encontró asociaciones con mayor riesgo de cáncer. Otro de 2015 menciona un experimento de 1977 de la FDA donde murieron 98 de 196 ratones bebés expuestos al aspartamo.

Síntomas del aspartamo

Los efectos adversos reportados del aspartamo en humanos incluyen principalmente síntomas neurológicos y digestivos, aunque la evidencia científica es limitada y controvertida.

Síntomas neurológicos. Dolores de cabeza, mareos, insomnio, irritabilidad, depresión, fatiga y vértigo se mencionan como efectos secundarios neuropsíquicos comunes en algunos estudios. Problemas visuales como visión borrosa también aparecen en reportes de intoxicación o sensibilidad.

Síntomas digestivos. Náuseas, vómitos, dolor abdominal e hinchazón intestinal son síntomas gastrointestinales frecuentes asociados al consumo elevado. Algunos casos reportan congestión nasal y sed excesiva.

Riesgos a largo plazo. El aspartamo se clasifica como posiblemente carcinógeno (Grupo 2B) por la OMS, con evidencia limitada de cáncer de hígado en humanos y riesgos cardiovasculares o inflamación crónica. Personas con fenilcetonuria deben evitarlo por acumulación de fenilalanina.

Alternativas al aspartamo

Existen varias alternativas naturales al aspartamo, un edulcorante artificial controvertido por posibles efectos en la salud. Opciones como la stevia y el eritritol se consideran más seguras por su origen vegetal y bajo impacto calórico.

Stevia. Extraída de la planta Stevia rebaudiana, ofrece dulzor sin calorías y no eleva los niveles de glucosa en sangre. Estudios indican que no causa efectos adversos significativos y es apta para diabéticos.

Eritritol y monk fruit. El eritritol, un alcohol de azúcar natural de frutas, tiene cero calorías y no fermenta en el intestino, reduciendo riesgos digestivos. El extracto de monk fruit (fruto del monje) es otro edulcorante vegetal intenso, libre de impacto glucémico y con antioxidantes.

Otras opciones:

Jarabe de yacón: prebiótico con bajo índice glucémico, ideal para flora intestinal.

Azúcar de coco: contiene minerales como hierro y zinc, con índice glucémico menor al azúcar refinado.

Estas deben usarse con moderación, ya que algunas como miel o jarabe de maple aportan calorías similares al azúcar.

